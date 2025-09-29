6249 रुपये में खरीदें 8GB तक की रैम वाला सैमसंग फोन, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में तगड़ा कैशबैक भी Samsung Galaxy M05 featuring up to 8gb ram available under rupees 6250 in great indian festival, Gadgets Hindi News - Hindustan
8जीबी तक की रैम वाला सैमसंग का फोन अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में बेस्ट डील में मिल रहा है। आप इसे 6249 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 08:55 AM
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में स्मार्टफोन्स पर तगड़ी डील दी जा रही है। वहीं, अगर आप इस सेल में एंट्री लेवल सेगमेंट का एक बेहतरीन फोन खरीदने की सोच रहे हैं, आपके लिए एक शानदार ऑफर है। यह ऑफर Samsung Galaxy M05 पर दिया जा रहा है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत लॉन्च के वक्त 7999 रुपये थी। अब यह 6249 रुपये का मिल रहा है। फोन को आप 312 रुपये के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं।

फोन 303 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है। आप इसकी कीमत को एक्सचेंज ऑफर में और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि फोन पर दिया जा रहा एक्सचेंज बोनस आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। सैमसंग का यह फोन रैम प्लस फीचर के साथ आता है, जिससे इसकी रैम 8जीबी तक की हो जाती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस डिवाइस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

सैमसंग गैलेक्सी M05 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी के eMMC 5.1 स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 4जीबी वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 8जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक हीलियो H85 ऑफर कर रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी लगा है। सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस फोन में 3.5mm हेडफोन जैक के साथ ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI Core 6.0 पर काम करता है।

