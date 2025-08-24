लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ सैमसंग का फोन, कीमत अब मात्र 6499 रुपये, मिलेगा 50MP का कैमरा

50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला सैमसंग गैलेक्सी M05 लॉन्च प्राइस से 1500 रुपये सस्ता हो गया है। इसे अब आप 6499 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं।

एंट्री लेवल सेगमेंट में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले साल लॉन्च हुआ Samsung Galaxy M05 लॉन्च प्राइस से 1500 रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के वक्त फोन की कीमत 7999 रुपये (4जीबी+64जीबी) थी। अब यब फोन अमेजन पर 6499 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 50 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आपको इस फोन पर 324 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। आप इस फोन को 292.62 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन की कीमत को आप एक्सचेंज ऑफर में और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपवी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स सैमसंग गैलेक्सी M05 में आपको 720x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ LCD पैनल देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस एंट्री लेवल डिवाइस में मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है।

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। ओएस की जहां तक है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI Core 6.0 पर काम करता है। सैमसंग का यह फोन दो कलर ऑप्शन- मिंट ग्रीन कलर ऑप्शन में आता है।