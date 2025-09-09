खुशखबरी! मात्र 6449 रुपये में मिल रहा सैमसंग का यह जबर्दस्त फोन, मिलेगा 50MP का मेन कैमरा samsung galaxy m05 available at just rupees 6449 in amazon deal know offer details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy m05 available at just rupees 6449 in amazon deal know offer details

खुशखबरी! मात्र 6449 रुपये में मिल रहा सैमसंग का यह जबर्दस्त फोन, मिलेगा 50MP का मेन कैमरा

सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज के फोन पर तगड़ी डील दी जा रही है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत लॉन्च से समय 7999 रुपये थी। ऑफर में यह फोन मात्र 6449 रुपये में आपका हो सकता है। 

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 05:05 PM
एंट्री लेवल सेगमेंट में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की धांसू डील को आप मिस नहीं कर सकते। यह धांसू डील Samsung Galaxy M05 पर दी जा रही है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत लॉन्च से समय 7999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 6499 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 50 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ फोन 6449 रुपये में आपका हो सकता है। फोन पर कंपनी 324 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।

आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M05 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग गैलेक्सी M05 में आपको 720x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ LCD देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। सैमसंग का यह एंट्री लेवल स्मार्टफोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दे रही है।

ये भी पढ़ें:जियो के बेहद सस्ते प्लान, मिलेगा 25GB तक डेटा, कीमत 19 से 140 रुपये के बीच

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। ओएस की बात करें, तो सैमसंग का यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI Core 6.0 पर काम करता है। कंपनी इस फोन को मिंट ग्रीन कलर ऑप्शन ऑफर कर रही है।

