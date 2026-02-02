Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy F70e 5G India launch date confirm debut on 9 February 50MP camera 6000mAh battery leather back
कन्फर्म: 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी, लेदर बैक के साथ 9 फरवरी को आ रहा Samsung Galaxy F70e 5G

कन्फर्म: 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी, लेदर बैक के साथ 9 फरवरी को आ रहा Samsung Galaxy F70e 5G

संक्षेप:

Samsung Galaxy F70e 5G की लॉन्च डेट आज कन्फर्म हो गई है। यह फोन 9 फरवरी 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। इस बजट 5G फोन में 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी और वीगन लेदर बैक और IP54 रेटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे।

Feb 02, 2026 04:50 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S27

Samsung Galaxy S27

  • check12GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
  • check6.3-inch Display Size

₹81999

और जाने

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
flipkart-logo

₹72968

₹76999

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Samsung Galaxy F70e 5G Launch Date Confirm: सैमसंग अपने नए स्मार्टफोन Galaxy F70e 5G को भारत में 9 फरवरी 2026 को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने अब ऑफिशियली लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। यह फोन कंपनी की नई Galaxy F सीरीज का हिस्सा होगा और बजट 5G मार्केट में फोन को टक्कर देगा। लीक जानकारी के अनुसार Galaxy F70e 5G में 50MP का मुख्य रियर कैमरा है। साथी ही फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। Samsung Galaxy F70e 5G की खास बात यह है कि इसकी कीमत 15,000 रुपए से भी कम रहने की उम्मीद है। लॉन्च से पहले जानें फोन के संभावित फीचर्स की डिटेल्स:

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S27

Samsung Galaxy S27

  • check12GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
  • check6.3-inch Display Size

₹81999

और जाने

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
flipkart-logo

₹72968

₹76999

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Samsung Galaxy F70e 5G की कीमत और उपलब्धता

सैमसंग ने कन्फर्म किया है कि Galaxy F70e 5G की कीमत 15,000 रुपए से कम रखी जाएगी। फोन को 9 फरवरी 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह फोन सैमसंग.इन और Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:हू-ब-हू iPhone Air जैसे दिखने वाला फोन भारत ला रहा Realme, मिलेगी 7000mAh बैटरी

Samsung Galaxy F70e 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस (लीक)

सैमसंग के इस फोन में 6.7-इंच HD+ LCD डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 800nits तक होगी, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी। कैमरा की बात करें तो फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा है। फोन में 2MP का डेप्थ सेंसर है जो पोर्ट्रेट और बैकग्राउंड ब्लर को बेहतर बनाता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

7% OFF

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹74999

₹80999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹59999

खरीदिये

Samsung Galaxy F70e 5G में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। यह फोन 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। फोन में MediaTek Dimensity 6300 SoC चिपसेट के साथ आएगा। Galaxy F70e 5G फोन 4GB + 128GB स्टोरेज वैरिएंट और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज ऑप्शन में आएगा।

Samsung Galaxy F70e 5G में 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

नया Galaxy F70e 5G एंड्रायड 16 बेस्ड One UI 8 पर चलेगा। Samsung का वादा है कि इस फोन को 6 साल तक के OS अपडेट्स और 6 साल तक के सुरक्षा अपडेट्स मिलेंगे, जिससे फोन ज्यादा समय तक सिक्योर रहेगा।

Samsung Galaxy F70e 5G फोन IP54 रेसिस्टेंट है, यानी हल्की बारिश और पानी की छींटों से फोन सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा पीछे का बैक डिजाइन वीगन लेदर बैक है, जो दिखने में प्रीमियम लगता है और पकड़ने में आरामदायक भी होता है।

ये भी पढ़ें:₹12999 में खरीदें Redmi का प्रो ग्रेड 108MP कैमरा, 3 साल बिना हैंग चलने वाला फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।