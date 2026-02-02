कन्फर्म: 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी, लेदर बैक के साथ 9 फरवरी को आ रहा Samsung Galaxy F70e 5G

संक्षेप: Samsung Galaxy F70e 5G की लॉन्च डेट आज कन्फर्म हो गई है। यह फोन 9 फरवरी 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। इस बजट 5G फोन में 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी और वीगन लेदर बैक और IP54 रेटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे।

Feb 02, 2026 04:50 pm IST

Samsung Galaxy F70e 5G Launch Date Confirm: सैमसंग अपने नए स्मार्टफोन Galaxy F70e 5G को भारत में 9 फरवरी 2026 को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने अब ऑफिशियली लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। यह फोन कंपनी की नई Galaxy F सीरीज का हिस्सा होगा और बजट 5G मार्केट में फोन को टक्कर देगा। लीक जानकारी के अनुसार Galaxy F70e 5G में 50MP का मुख्य रियर कैमरा है। साथी ही फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। Samsung Galaxy F70e 5G की खास बात यह है कि इसकी कीमत 15,000 रुपए से भी कम रहने की उम्मीद है। लॉन्च से पहले जानें फोन के संभावित फीचर्स की डिटेल्स:

Samsung Galaxy F70e 5G की कीमत और उपलब्धता सैमसंग ने कन्फर्म किया है कि Galaxy F70e 5G की कीमत 15,000 रुपए से कम रखी जाएगी। फोन को 9 फरवरी 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह फोन सैमसंग.इन और Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।

Samsung Galaxy F70e 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस (लीक) सैमसंग के इस फोन में 6.7-इंच HD+ LCD डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 800nits तक होगी, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी। कैमरा की बात करें तो फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा है। फोन में 2MP का डेप्थ सेंसर है जो पोर्ट्रेट और बैकग्राउंड ब्लर को बेहतर बनाता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा है।

Samsung Galaxy F70e 5G में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। यह फोन 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। फोन में MediaTek Dimensity 6300 SoC चिपसेट के साथ आएगा। Galaxy F70e 5G फोन 4GB + 128GB स्टोरेज वैरिएंट और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज ऑप्शन में आएगा।

नया Galaxy F70e 5G एंड्रायड 16 बेस्ड One UI 8 पर चलेगा। Samsung का वादा है कि इस फोन को 6 साल तक के OS अपडेट्स और 6 साल तक के सुरक्षा अपडेट्स मिलेंगे, जिससे फोन ज्यादा समय तक सिक्योर रहेगा।