भारत में धूम मचाएगा Samsung, ला रहा नई स्मार्टफोन सीरीज, खुद कंपनी ने दी डिटेल

Samsung भारत में नई स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल, सैमसंग अपनी F-सीरीज में एक नया मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके आने से पहले, सैमसंग ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक टीजर जारी किया है, जिससे भारतीय बाजार में इसके जल्द लॉन्च होने का हिंट मिलता है।
सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी F70 सीरीज के लॉन्च के लिए फ्लिपकार्ट पर एक माइक्रोसाइट बनाई है। इस पेज पर अभी हैंडसेट के किसी भी स्पेसिफिकेशन का जिक्र नहीं है, और न ही यह जानकारी दी गई है कि अपकमिंग गैलेक्सी F70 सीरीज में कितने स्मार्टफोन मॉडल शामिल होंगे।
कंपनी के मुताबिक, आने वाली Samsung Galaxy F70 सीरीज कंपनी की गैलेक्सी F-सीरीज का "रीमेक" होगी। इसमें एक "एडवांस्ड कैमरा" होने की बात कही गई है जो यूजर्स द्वारा शूट किए गए कंटेंट को "बेहतर" बनाने में मदद करेगा। कंपनी का कहना है कि आने वाले फोन के बारे में और डिटेल्स 2 फरवरी को बताई जाएंगी।
Galaxy F70 सीरीज के Galaxy F लाइनअप में पहला मॉडल होने की उम्मीद है। कंपनी ने 2019 में भारत में Galaxy A70 लॉन्च किया था, जिसके बाद अगले महीनों में Galaxy A70S और Galaxy A71 लॉन्च किए गए। हालांकि, काफी समय हो गया है जब कंपनी ने कोई 70-सीरीज मॉडल पेश किया हो।
पुरानी गैलेक्सी A70 की कीमत और खासियत
बता दें कि, Samsung Galaxy A70 में 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस (1080x2400 पिक्सेल) सुपर एमोलेड इन्फिनिटी-यू डिस्प्ले है जिसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। यह ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर पर चलता है, जिसमें 6GB रैम है। फोन में 128GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। माइक्रोएसडी कार्ड के लिए फोन में एक डेडिकेटेड स्लॉट है।
कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 32-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 5-मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, फ्रंट में 32-मेगापिक्सेल का कैमरा भी है। गैलेक्सी A70 में 4500mAh की बैटरी है जो 25W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
लॉन्च के समय, भारत में गैलेक्सी A70 की कीमत 6GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 28,990 रुपये तय की गई थी।
