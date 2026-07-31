भारत में इतनी होगी Samsung Galaxy F70 Pro की कीमत, लॉन्च से पहले देखें बजट, खुद कंपनी ने बताया सबकुछ

Samsung Galaxy F70 Pro 5G स्मार्टफोन अगस्त के पहले हफ्ते में भारत में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले फोन की कीमत, कैमरा, बैटरी और सभी खास डिटेल्स सामने आ गई हैं। यह सेगमेंट का पहला फोन है जिसमें OIS के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है।

भारत में आने वाले सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो 5G के बेस वेरिएंट (6GB रैम और 128GB स्टोरेज) की कीमत 25,999 रुपये से शुरू होगी।

Samsung का एक धांसू फोन भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy F70 Pro 5G की। खुद सैमसंग ने घोषणा की है कि अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो 5G को अगस्त के पहले हफ्ते में भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, आने वाले फोन के लिए खास माइक्रोसाइट्स को अपडेट किया गया है, जिनमें भारत में इसकी कीमत, रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन, कलर ऑप्शन, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की जानकारी दी गई है। यह कन्फर्म हो गया है कि Samsung Galaxy F70 Pro 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा शामिल है। साथ ही, इस स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले होगा जो 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। यह फोन देश में तीन कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

बस इतनी होगी नए Samsung Galaxy F70 Pro 5G की कीमत शुक्रवार को टेक कंपनी सैमसंग ने घोषणा की कि सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो 5G को भारत में 3 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसकी कीमत की जानकारी भी दी है। भारत में आने वाले सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो 5G के बेस वेरिएंट (6GB रैम और 128GB स्टोरेज) की कीमत 25,999 रुपये से शुरू होगी। वहीं, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले हायर-एंड मॉडल की कीमत 29,999 रुपये होगी। आखिर में, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड मॉडल की कीमत 34,999 रुपये होगी।

दो कलर में आएगा नया फोन हालांकि, कंपनी ने कन्फर्म किया है कि ये रिटेल कीमतें हैं और सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो 5G खास लॉन्च ऑफर्स के साथ आएगा। इसके अलावा, Galaxy F सीरीज का यह अपकमिंग स्मार्टफोन देश में सैमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोर और Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे दो कलर्स - Alpha Black और Aura Green में पेश किया जाएगा।

स्मूद डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर, लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो 5G में फ्लैट फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन देगा। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का एक स्नैपड्रैगन चिपसेट (जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है) होगा, साथ ही LPDDR5x रैम और UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलेगी। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि यह फोन 6 एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। फोन ऊंचाई से गिरने पर नहीं टूटेगा और स्क्रैच रेडिस्टेंट भी है।