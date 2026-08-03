Samsung का नया मिडरेंज फोन Galaxy F70 Pro 5G लॉन्च! 6 साल तक रहेगा नया; मिली 6000mAh बैटरी
सैमसंग ने भारत में Galaxy F70 Pro 5G लॉन्च कर दिया है, जिसमें Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 6,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग दी गई है। फोन की सबसे बड़ी खासियत 6 साल तक मिलने वाले अपडेट्स हैं।
साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग ने भारतीय मार्केट में अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन Samsung Galaxy F70 Pro 5G लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है जो दमदार बैटरी, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट और भरोसेमंद कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हैं। कंपनी ने इसमें Qualcomm का Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले और 6000mAh की बड़ी बैटरी दी है।
सम्बंधित सुझावऔर लैपटॉप देखें
नए Samsung Galaxy F70 Pro 5G में 6.7 इंच का Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। स्क्रीन को Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन भी मिलता है, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल में अधिक मजबूत बन जाती है। फोन IP67 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह पानी और धूल से भी सुरक्षित रहेगा।
प्रीमियम परफॉर्मेंस ऑफर करेगा फोन
दमदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, गेमिंग और AI आधारित फीचर्स को बेहतर तरीके से हैंडल सकता है। स्मार्टफोन Android 16 पर बेस्ड One UI के साथ आता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंपनी इसमें 6 साल तक Android OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का दावा कर रही है।
अच्छी फोटोग्राफी के लिए Galaxy F70 Pro 5G में 50MP का OIS (Optical Image Stabilization) सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 5MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP HDR फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है।
सम्बंधित सुझावऔर लैपटॉप देखें
बैटरी की बात करें तो फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ऐसे में एक बार चार्ज करने पर यह लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने फीचर्स, बड़ी बैटरी और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के दम पर Samsung Galaxy F70 Pro 5G मिड-रेंज सेगमेंट में एक दमदार विकल्प बनकर सामने आया है।
इतनी रखी गई है नए फोन की कीमत
फोन को तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 25,999 रुपये, 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये और 8GB + 256GB मॉडल की कीमत 34,999 रुपये रखी गई है। कंपनी ने लॉन्च ऑफर्स का भी हिंट दिया है, जिनकी जानकारी जल्द शेयर की जाएगी। यह स्मार्टफोन Aura Green और Alpha Black कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।