इंजतार खत्म, इस दिन आ रहा Samsung Galaxy F70 Pro, सेगमेंट का पहला जिसमें इतना तगड़ा कैमरा

Samsung Galaxy F70 Pro 5G स्मार्टफोन देश में सैमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोर और Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे दो कलर्स - Alpha Black और Aura Green में पेश किया जाएगा।

Samsung Galaxy F70 Pro 5G को भारत में 3 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा।

Samsung Galaxy F70 Pro 5G अब बस कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने अब आधिकारिक तौर पर इसकी भारतीय लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। फोन की फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह भारत में 3 अगस्ते को भारत में लॉन्च होगा। सैमसंग दावा कर रही है कि यह सेगमेंट का एकलौता फोन है, जिसमें OIS सपोर्ट वाला ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है। कंपनी पहले ही माइक्रोसाइट के जरिए इसकी कीमत, रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन, कलर ऑप्शन, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की जानकारी दे चुकी है। सैमसंग के इस नए फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए जानते हैं…

बस इतनी होगी नए Samsung Galaxy F70 Pro 5G की कीमत शुक्रवार को टेक कंपनी सैमसंग ने घोषणा की कि सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो 5G को भारत में 3 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसकी कीमत की जानकारी भी दी है। भारत में आने वाले सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो 5G के बेस वेरिएंट (6GB रैम और 128GB स्टोरेज) की कीमत 25,999 रुपये से शुरू होगी। वहीं, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले हायर-एंड मॉडल की कीमत 29,999 रुपये होगी। आखिर में, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड मॉडल की कीमत 34,999 रुपये होगी। हालांकि, कंपनी ने कन्फर्म किया है कि ये रिटेल कीमतें हैं और सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो 5G खास लॉन्च ऑफर्स के साथ आएगा।

दो कलर में आएगा नया फोन इसके अलावा, Galaxy F सीरीज का यह अपकमिंग स्मार्टफोन देश में सैमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोर और Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे दो कलर्स - Alpha Black और Aura Green में पेश किया जाएगा।

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो 5G में फ्लैट फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन देगा। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का एक स्नैपड्रैगन चिपसेट (जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है) होगा, साथ ही LPDDR5x रैम और UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलेगी। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि यह फोन 6 एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। फोन ऊंचाई से गिरने पर नहीं टूटेगा और स्क्रैच रेडिस्टेंट भी है।