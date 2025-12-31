Hindustan Hindi News
सैमसंग का धांसू न्यू ईयर गिफ्ट, 6870 रुपये सस्ता हुआ 50MP के कैमरे वाला 5G फोन, कैशबैक भी

सैमसंग का धांसू न्यू ईयर गिफ्ट, 6870 रुपये सस्ता हुआ 50MP के कैमरे वाला 5G फोन, कैशबैक भी

संक्षेप:

सैमसंग गैलेक्सी F56 लॉन्च प्राइस से 6870 रुपये सस्ता हो गया है। आप इस फोन को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है। यह फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है।

Dec 31, 2025 09:21 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
नए साल पर नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी साल मई में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy F56 5G अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से बेहद सस्ता हो गया है। लॉन्च से समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट अमेजन इंडिया पर 6870 रुपये की छूट के बाद 21129 रुपये का मिल रहा है।

बैंक ऑफर में फोन पर 1 हजार रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। कैशबैक ऑफर में आपको 1056 रुपये तक का फायदा हो सकता है। आप इस फोन को ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Samsung Galaxy F56 5G

सैमसंग गैलेक्सी F56 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 11080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स का है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 1380 चिपसेट देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:परफॉर्मेंस में बेजोड़ हैं ये तीन फोन, ₹8 हजार से कम 12GB तक की रैम का मजा

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। फोन में सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर किया जा रहा है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है।

ये भी पढ़ें:मोटोरोला का एक और नया स्मार्टफोन, जबर्दस्त है कैमरा सेटअप, 90W की चार्जिंग

यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Samsung One UI 7 पर काम करता है। सैमसंग का यह डिवाइस दो कलर ऑप्शन- ग्रीन और वॉयलेट में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Gadgets Hindi News

