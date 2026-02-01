Hindustan Hindi News
samsung galaxy f56 5g is now rupees 4000 cheaper from its original launch price know details
लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का 5G फोन, 28 फरवरी तक तगड़ा बैंक डिस्काउंट भी

लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का 5G फोन, 28 फरवरी तक तगड़ा बैंक डिस्काउंट भी

संक्षेप:

सैमसंग गैलेक्सी F56 5G लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये सस्ता हो गया है। 28 फरवरी तक आप इसे 750 रुपये तक के फ्लैट डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी दे रही है।

Feb 01, 2026 08:38 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज का फोन लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। इस फोन का नाम Samsung Galaxy F56 5G है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन पर 4 हजार रुपये डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यानी आप इसे 23999 रुपये में खरीद सकते हैं। 28 फरवरी तक फोन पर 750 रुपये का इंस्टेंट फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। आप इस फोन को 1199 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी F56 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस स्मार्टफोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी देखने को मिलेगा। यह फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में सैमसंग AMD Xclipse 530 GPU के साथ Exynos 1480 चिपसेट ऑफर कर रहा है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

सैमसंग गैलेक्सी F56 5G

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। फोन में ऑफर की जा रही यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:7000mAh की बैटरी वाला नया फोन लॉन्च, मेन कैमरा 50MP का, डिस्प्ले भी शानदार

ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है। सैमसंग का यह फोन दो कलर ऑप्शन- ग्रीन और वॉयलेट में आता है।

ये भी पढ़ें:₹8599 में मिल रहा डॉल्बी साउंड वाला मोटोरोला फोन, रैम 12GB तक, कैमरा 50MP
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Gadgets Hindi News

