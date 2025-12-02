Hindustan Hindi News
सैमसंग की वेबसाइट पर फिर से तगड़ा ऑफर, ₹2 हजार सस्ता हुआ 8GB रैम वाला यह धांसू फोन, कैशबैक भी

सैमसंग की वेबसाइट पर फिर से तगड़ा ऑफर, ₹2 हजार सस्ता हुआ 8GB रैम वाला यह धांसू फोन, कैशबैक भी

संक्षेप:

सैमसंग गैलेक्सी F56 5G कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इसे बैंक ऑफर में 2 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।  

Tue, 2 Dec 2025 08:47 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो कंपनी की वेबसाइट पर आपके जबर्दस्त डील है। यह डील Samsung Galaxy F56 5G पर दी जा रही है। सैमसंग के इस फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत कंपनी के ई-स्टोर पर 30,999 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन खरीदने के लिए अगर आप HDFC बैंक के कार्ड का यूज करेंगे, तो आपको 2 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। सैमसंग ऐक्सिस बैंक के कार्ड से पेमेंट कपने वाले यूजर्स को 10 पर्सेंट का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है।

आप इस फोन को नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी लाइव है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी दे रही है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको AMD Xclipse 530 GPU के साथ Exynos 1480 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:मोटोरोला का स्पेशल फोन, बैक पैनल पर हैं 14 क्रिस्टल, सेल्फी कैमरा 50MP का

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है। सैमसंग का यह फोन दो कलर ऑप्शन- ग्रीन और वॉयलेट में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
