सैमसंग की वेबसाइट पर फिर से तगड़ा ऑफर, ₹2 हजार सस्ता हुआ 8GB रैम वाला यह धांसू फोन, कैशबैक भी

संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी F56 5G कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इसे बैंक ऑफर में 2 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Tue, 2 Dec 2025 08:47 AM

सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो कंपनी की वेबसाइट पर आपके जबर्दस्त डील है। यह डील Samsung Galaxy F56 5G पर दी जा रही है। सैमसंग के इस फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत कंपनी के ई-स्टोर पर 30,999 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन खरीदने के लिए अगर आप HDFC बैंक के कार्ड का यूज करेंगे, तो आपको 2 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। सैमसंग ऐक्सिस बैंक के कार्ड से पेमेंट कपने वाले यूजर्स को 10 पर्सेंट का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है।

आप इस फोन को नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी लाइव है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी दे रही है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको AMD Xclipse 530 GPU के साथ Exynos 1480 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।