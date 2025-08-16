रील और सेल्फी के लिए सैमसंग का धांसू फोन, फ्रंट कैमरा 50MP का, लॉन्च प्राइस से 8500 रुपये सस्ता

50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला सैमसंग गैलेक्सी F55 5G लॉन्च प्राइस से 8500 रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलेगी।

रील बनाने और शानदार सेल्फी के लिए कम बजट में बेस्ट फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Samsung Galaxy F55 5G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन अपनी ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 8500 रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के वक्त सैमसंग के इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है। अब अमेजन इंडिया पर फोन का यही वेरिएंट 18,499 रुपये में मिल रहा है।

फोन पर 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फोन पर आपको 924 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी F55 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग का यह फोन 1080 x 2400 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.7 इंच के सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ओएस की जहां तक बात है, फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दमदार साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें डॉल्बी ऐटमॉस भी दिया गया है। सैमसंग का यह फोन दो कलर ऑप्शन - एप्रीकॉट क्रश और रेजिन ब्लैक में आता है।