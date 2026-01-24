50MP के सेल्फी कैमरा वाला Samsung का धांसू फोन, लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता

संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी F55 5G अपनी लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च से समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26999 रुपये थी। अब फोन का यही वेरिएंट अमेजन पर 20999 रुपये का मिल रहा है।

Jan 24, 2026 03:51 pm IST

सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज का धांसू फोन- Samsung Galaxy F55 5G अपनी लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च से समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26999 रुपये थी। अब फोन का यही वेरिएंट अमेजन पर 20999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ऐसे में यह फोम लॉन्च प्राइस से 6500 रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। आप इस फोन को 1049 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी F55 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज का यह 5G स्मार्टफोन 1080 x 2400 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.7 इंच के सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।