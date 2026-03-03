Samsung का 5G फोन हुआ सस्ता, लॉन्च प्राइस से ₹7100 कम हुई कीमत, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा

Mar 03, 2026 04:34 pm IST

सैमसंग गैलेक्सी F55 5G लॉन्च प्राइस से करीब 7100 रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर 750 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को बैंक कैशबैक के साथ भी खरीद सके हैं। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

सैमसंग का फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए तगड़ा ऑफर है। यह धमाकेदार डील साल 2024 में लॉन्च हुए Samsung Galaxy F55 5G दी जा रही है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनस स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 29999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर करीब 7100 रुपये (7069 रुपये) सस्ते में मिल रहा है। इस डिस्काउंट के बाद फोन 22930 रुपये में आपका हो जाएगा। 5 मार्च तक आप इस फोन को 750 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 1146 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में सैमसंग का यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्चेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी F55 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग का यह फोन 1080 x 2400 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.7 इंच के सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।