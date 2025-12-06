लॉन्च प्राइस से 8 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का यह 5G फोन, मिलेगा 50MP का सेल्फी कैमरा

संक्षेप: 50 मेगापिक्सल के मेन और सेल्फी कैमरा वाला सैमसंग का धांसू फोन- Galaxy F55 5G लॉन्च प्राइस से 8 हजार रुपये सस्ता हो गया है। आप इस फोन को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। यह धमाकेदार डील अमेजन पर लाइव है।

Dec 06, 2025 08:52 am IST

सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब देर करने से कोई फायदा नहीं। अमेजन की डील में सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज का पॉप्युलर फोन अपने लॉन्च प्राइस से सीधे 8 हजार रुपये सस्ते दाम में मिल रहा है। हम जिस फोन की बात कर रहे हैं, उसका नाम है- Samsung Galaxy F55 5G (Apricot Crush) है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये थी। अब आप इस फोन को 8009 रुपये के डिस्काउंट के बाद 18990 रुपये में खरीद सकते हैं। 31 दिसंबर तक फोन पर 750 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

आप इस फोन को 949 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी F55 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन में 1080 x 2400 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। आपको इस फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में दी गई यह दमदार बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।