लॉन्च प्राइस से 6009 रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का यह धांसू फोन, मिलेगा 50MP का सेल्फी कैमरा
संक्षेप: लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 20,990 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।
Samsung Galaxy F55 5G अपवे ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 6009 रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 20,990 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस फोन को 1049 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह डिवाइस और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी F55 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
सैमसंग का यह फोन 1080 x 2400 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.7 इंच के सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले से लैस है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर इस फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 चिपसेट दिया गया है। फोन के बैक पैनल पर आपको एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे देखने को मिलेंगे।
इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में कंपनी 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में लगी बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दमदार साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें डॉल्बी ऐटमॉस भी दिया गया है। फोन दो कलर ऑप्शन - एप्रीकॉट क्रश और रेजिन ब्लैक में आता है।
