Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy f55 5g featuring 50mp camera in now rupees 6009 cheaper from its launch price
लॉन्च प्राइस से 6009 रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का यह धांसू फोन, मिलेगा 50MP का सेल्फी कैमरा

लॉन्च प्राइस से 6009 रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का यह धांसू फोन, मिलेगा 50MP का सेल्फी कैमरा

संक्षेप: लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 20,990 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

Sun, 9 Nov 2025 03:49 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

28% OFF

Samsung Galaxy F55 5G

Samsung Galaxy F55 5G

  • checkApricot Crush
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹20990

₹28999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo T45 5G

Vivo T45 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹22350

₹25999

खरीदिये

Samsung Galaxy F55 5G अपवे ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 6009 रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 20,990 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस फोन को 1049 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह डिवाइस और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

28% OFF

Samsung Galaxy F55 5G

Samsung Galaxy F55 5G

  • checkApricot Crush
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹20990

₹28999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo T45 5G

Vivo T45 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹22350

₹25999

खरीदिये

सैमसंग गैलेक्सी F55 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग का यह फोन 1080 x 2400 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.7 इंच के सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले से लैस है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर इस फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 चिपसेट दिया गया है। फोन के बैक पैनल पर आपको एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे देखने को मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:15 हजार रुपये से कम में मिल रहे सैमसंग और एलजी के टीवी, जबर्दस्त हैं फीचर

इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में कंपनी 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में लगी बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दमदार साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें डॉल्बी ऐटमॉस भी दिया गया है। फोन दो कलर ऑप्शन - एप्रीकॉट क्रश और रेजिन ब्लैक में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।