Samsung यूजर्स खुशखबरी, पहले से ज्यादा सेफ हो जाएगा यह फोन, आ गया नया अपडेट

Samsung ने अपने यूजर्स को एक शानदार तोहफा दे दिया है। कंपनी ने अपने एक पॉपुलर स्मार्टफोन मॉडल के लिए सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दिया है, जिससे फोन पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy F23 5G की।

Feb 08, 2026 07:35 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Samsung ने अपने यूजर्स को एक शानदार तोहफा दे दिया है। कंपनी ने अपने एक पॉपुलर स्मार्टफोन मॉडल के लिए सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दिया है, जिससे फोन पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy F23 5G की। इस फोन को पहले ही अपना आखिरी ओएस अपग्रेड मिल चुका है, जो कि Android 14 पर बेस्ड One UI 6.1 है। इसे अभी भी रेगुलर सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल रहे हैं। आखिरी अपडेट दिसंबर में नवंबर 2025 सिक्योरिटी पैच के साथ रोलआउट किया गया था, और अब जनवरी 2026 पैच के साथ एक नया अपडेट भारत में रोलआउट किया जा रहा है। हालांकि Galaxy F23 5G की अपडेट पॉलिसी तिमाही है, लेकिन सैमसंग ने यह अपडेट जल्दी जारी कर दिया है।

Samsung Galaxy F23 5G now receiving Security Patch Update

अपडेट का डाउनलोड साइज 337.62MB है और यह Android 14 पर बेस्ड One UI 6.1 के साथ आता है। वर्जन नंबर E236BXXSDEZA1 / E236BODMDEZA1 / E236BXXSDEZA1 है। चेंजलॉग को देखने पर, इसमें डिवाइस को बेहतर सिक्योरिटी से सुरक्षित रखने के अलावा और कुछ खास नहीं बताया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे।

मार्च 2026 तक मिलते रहेंगे अपडेट

हालांकि यह सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है और आपका डेटा डिलीट नहीं करेगा, फिर भी अपने डिवाइस को अपडेट करने से पहले बैकअप लेना हमेशा अच्छा रहता है। क्योंकि इसे मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था, इसलिए इसे मार्च 2026 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलते रहेंगे। उसके बाद, डिवाइस की लाइफ खत्म हो जाएगी, और अपडेट पॉलिसी के अनुसार, कोई और अपडेट नहीं दिया जाएगा।

