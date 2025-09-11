₹15000 से कम में आया Samsung का धांसू 5G फोन, 6 साल तक रहेगा नए जैसा, यह है खास

Samsung Galaxy F17 5G Launched in India: सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी F17 5G लॉन्च कर दिया है। फोन की शुरुआती कीमत 15,000 रुपये से कम है। कंपनी ने दावा किया है कि फोन छह साल कर ओएस अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए एलिजिबल है।

Samsung Galaxy F17 5G Launched in India: सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी F17 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन 6 साल तक नए जैसा और सुरक्षित रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने दावा किया है कि फोन छह साल कर ओएस अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए एलिजिबल है। फोन 5nm एक्सीनॉस 1330 चिपसेट से लैस है। फोन में 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी है। यह फोन 7.5 एमएम पतला है और धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आता है। फोन का डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए, फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सेल लेंस है। यह फोन Galaxy AI से लैस है और गूगल जेमिनी और सर्किल टू सर्च जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए बताते हैं...

Galaxy F17 के अलग-अलग मॉडल की कीमत रैम के हिसाब से फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है। यह फोन भारत में नियो ब्लैक और वॉयलेट पॉप जैसे कलर्स में सैमसंग इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

कंपनी ने बताया कि खरीदार एचडीएफसी बैंक कार्ड और यूपीआई लेनदेन पर 500 रुपये कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, गैलेक्सी F17 5G की खरीद पर छह महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का लाभ भी उठा सकते हैं। ऑफर के बाद, इसके 4GB वेरिएंट को 13,999 रुपये और 6GB वेरिएंट को 15,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

Samsung Galaxy F17 5G के बेसिक स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी F17 5G में 6.7 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080x2340 पिक्सेल) इनफिनिटी-यू सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन भी है। स्मार्टफोन में 5nm एक्सीनॉस 1330 चिपसेट, 6GB तक रैम और 128GB तक स्टोरेज है। फोन आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड वन यूआई 7 पर चलता है। कंपनी का दावा है कि फोन छह साल तक ओएस अपग्रेड और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। यह फोन गूगल के जेमिनी और सर्किल टू सर्च जैसे AI फीचर्स से लैस है। यह सैमसंग वॉलेट के साथ सैमसंग के टैप एंड पे फीचर को भी सपोर्ट करता है।

कैमरा की बात करें तो, सैमसंग गैलेक्सी F17 5G में पीछे की तरफ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर और 2-मेगापिक्सेल का मैक्रो शूटर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, इसमें फ्रंट में 13-मेगापिक्सेल का सेंसर दिया गया है।