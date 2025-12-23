सैमसंग फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ यह 5G फोन, कीमत अब ₹13 हजार से कम
50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला सैमसंग गैलेक्सी F17 5G लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। आप इस फोन को बैंक ऑफर के साथ 13 हजार रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी कैशबैक ऑफर भी दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
सैमसंग ने इसी साल सितंबर में अपनी गैलेक्सी F सीरीज के नए फोन - Galaxy F17 5G को लॉन्च किया था। लॉन्च के वक्त इस फोन के 4जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 14499 रुपये थी। अब यह वेरिएंट (नियो ब्लैक कलर) अमेजन इंडिया पर 1299 रुपये की छूट के बाद मात्र 13200 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर में यह फोन 500 रुपये तक और सस्ता हो सकता है। बैंक डिस्काउंट के बाद यह फोन 13 हजार रुपये से भी कम में आपका हो सकता है।
फोन पर 660 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी F17 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 6जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1330 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे देखने को मिलेंगे। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है।
कंपनी इस फोन में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐेंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7.0 पर काम करता है। सैमसंग का यह फोन IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। फोन दो कलर ऑप्शन - वॉयलेट पॉप और नियो ब्लैक में आता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
