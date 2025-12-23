Hindustan Hindi News
सैमसंग फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ यह 5G फोन, कीमत अब ₹13 हजार से कम

सैमसंग फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ यह 5G फोन, कीमत अब ₹13 हजार से कम

संक्षेप:

50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला सैमसंग गैलेक्सी F17 5G लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। आप इस फोन को बैंक ऑफर के साथ 13 हजार रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी कैशबैक ऑफर भी दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

Dec 23, 2025 08:43 am IST Kumar Prashant Singh
सैमसंग ने इसी साल सितंबर में अपनी गैलेक्सी F सीरीज के नए फोन - Galaxy F17 5G को लॉन्च किया था। लॉन्च के वक्त इस फोन के 4जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 14499 रुपये थी। अब यह वेरिएंट (नियो ब्लैक कलर) अमेजन इंडिया पर 1299 रुपये की छूट के बाद मात्र 13200 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर में यह फोन 500 रुपये तक और सस्ता हो सकता है। बैंक डिस्काउंट के बाद यह फोन 13 हजार रुपये से भी कम में आपका हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹14499

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

discount

18% OFF

Vivo T4X

Vivo T4X

  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.72 inches Display Size
amazon-logo

₹14737

₹17999

खरीदिये

फोन पर 660 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी F17 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 6जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1330 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे देखने को मिलेंगे। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है।

ये भी पढ़ें:6500mAh तक बैटरी और 100W की चार्जिंग वाले तीन नए फोन, सेल्फी कैमरा 50MP का

कंपनी इस फोन में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐेंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7.0 पर काम करता है। सैमसंग का यह फोन IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। फोन दो कलर ऑप्शन - वॉयलेट पॉप और नियो ब्लैक में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
