14 हजार रुपये से कम में मिल रहा Samsung का यह 5G फोन, कंपनी की वेबसाइट पर बंपर डील

संक्षेप: 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला सैमसंग गैलेक्सी F17 5G कंपनी की वेबसाइट पर बेस्ट डील में मिल रहा है। डिस्काउंट के साथ आप इसे 14 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।

Mon, 27 Oct 2025 09:00 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
15 हजार रुपये से कम की कीमत में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह डील Galaxy F17 5G पर दी जा रही है। 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत कंपनी की वेबसाइट पर 14499 रुपये है। फोन खरीदने के लिए अगर आप HDFC बैंक के कार्ड का यूज करेंगे, तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 13999 रुपये में आपका हो जाएगा। सैमसंग ऐक्सिस बैंक के कार्ड से पेमेंट करने वाले यूजर्स को 10 पर्सेंट का एक्सट्रा कैशबैक भी मिलेगा।

सैमसंग गैलेक्सी F17 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस ऑफर कर रही है। फोन 6जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन Exynos 1330 प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7.0 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और एनएफसी जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

