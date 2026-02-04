लूट लो हजारों रुपये सस्ते हुए Samsung की S, Z, M और F सीरीज के फोन, सबसे सस्ता ₹8999 का; कल तक Sale

संक्षेप: Samsung ने Flipkart अपनी स्पेशल Galaxy Days Sale शुरू कर दी है। बस 3 दिन चलने वाली इस सेल में Galaxy S, Z, A और F सीरीज के स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट और 10,000 रुपए तक कैशबैक दिया जा रहा है।

Feb 04, 2026 08:17 am IST

Samsung Galaxy Days Sale: सैमसंग ने अपने फैन्स को खुश करने के लिए एक खास Galaxy Days सेल शुरू की है। यह स्पेशल सेल सिर्फ 3 दिन तक ही वैलिड है। इस सेल में Samsung के कई पॉपुलर स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और वियरेबल डिवाइसों पर बड़ी छूट और ऑफर्स दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि सेल में Galaxy S सीरीज, Galaxy Z फोल्डेबल फोन सहित बजट और मिड-रेंज वैरिएंट भी शामिल हैं। Samsung Galaxy Days सेल उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है जो नए फोन लेने की सोच रहे हैं, खासकर अगर आप प्रीमियम या फ्लैगशिप फोन खरीदने का मन बना रहे हैं। सेल में Samsung Galaxy S24 का Snapdragon वर्जन 42,999 रुपए, Galaxy Z Flip 7 99,999 रुपए में उपलब्ध है। इसके अलावा, Galaxy S25 Ultra, S25 FE, Galaxy F36 और Galaxy A35 जैसे फोन भी आकर्षक कीमत पर मिल रहे हैं।

Samsung Galaxy Days Sale कब तक चलेगी Samsung Galaxy Days Sale 3 फरवरी से 5 फरवरी 2026 तक Flipkart पर चलेगी। इस दौरान Samsung फोन, टैब और डिवाइसों पर प्राइस कट और कैशबैक ऑफर मिलेंगे। सेल Flipkart ऐप और वेबसाइट दोनों पर है।

सेल में इन स्मार्टफोन्स पर तगड़ी छूट Galaxy Days सेल में Samsung के बजट से लेकर प्रीमियम तक कई स्मार्टफोन शामिल हैं।

Flagship और प्रीमियम फोन की लिस्ट Samsung Galaxy S25 Ultra सेल में 1,19,999 रुपए का मिल रहा है। Samsung Galaxy S25 को 74,999 रुपए में बेचा जा रहा है तो वहीं Samsung Galaxy S25 FE 54,999 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Z फोल्डेबल फोन Samsung Galaxy Z Fold 7 फोन 1,67,999 रुपए से शुरू है सेल में, Samsung Galaxy Z Flip 7 फोल्ड फोन की कीमत सेल में 99,999 रुपए है।

मिड और बजट फोन गैलेक्सी डेज सेल में Samsung Galaxy S24 (Snapdragon) 42,999 रुपए में लिस्ट है। Samsung Galaxy S24 FE का प्राइस 39,999 रुपए, Samsung Galaxy F06 की कीमत 8,999 रुपए, Samsung Galaxy F36 को 17,999 रुपए में सेल में खरीदा जा सकता है। वहीं Samsung Galaxy A35 सेल में 19,999 रुपए से शुरू है।