Samsung लाया दमदार साउंड वाले नए ईयरबड्स, सिर हिलाकर उठा सकेंगे कॉल; कीमत भी कमाल
सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 इवेंट में नई Samsung Galaxy S26 Series के साथ नई Samsung Galaxy Buds 4 series को भी लॉन्च किया है। इस सीरीज में Galaxy Buds 4 Pro और स्टैंडर्ड Galaxy Buds 4 मॉडल शामिल हैं। ये हेड जेस्चर को सपोर्ट करते हैं। देखें कीमत और खासियत
Samsung Galaxy Buds 4 Pro, Galaxy Buds 4 Launched in India: सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 इवेंट में नई Samsung Galaxy S26 Series के साथ नई Samsung Galaxy Buds 4 series को भी लॉन्च किया है। इस सीरीज में Galaxy Buds 4 Pro और स्टैंडर्ड Galaxy Buds 4 मॉडल शामिल हैं। ये हेड जेस्चर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी बदौलत यूजर केवल हां में सिर हिलाकर कॉल उठा कर सकते हैं और ना में सिर हिलाकर कॉल कट कर सकते हैं। यानी हाथ लगाए बिना सिर्फ सिर हिलाकर ही कॉल ले सकते हो या काट सकते है और इसी तरह Bixby से बात करते समय भी हां/ना में जवाब दे सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
28% OFF
Samsung Galaxy Buds3 Pro Wireless Earbuds, Powered by Galaxy AI, IP57, Active Noise Cancellation, Adaptive Noise Control, 37hrs Battery, 360 Surround Sound, Pinch Controls, Galaxy Ecosystem, Silver
- Samsung Galaxy Buds3 Pro Wireless Earbuds
- Powered by Galaxy AI
- IP57
₹17999₹24999
खरीदिये
8% OFF
OnePlus Buds 4 TWS Earbuds with Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, Dual Drivers and DACs, 3D Audio, Upto 45hrs Music Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Storm Gray
- OnePlus Buds 4 TWS Earbuds with Upto 55dB Real-time ANC
- Adaptive Mode
- Dual Drivers and DACs
₹5999₹6499
खरीदिये
50% OFF
Sounce Case Cover for Samsung Galaxy Buds 3 Case and Galaxy Buds 3 Pro Case with Security Lock & 4-in-1 Cleaning Pen Combo with Keychain Tough Rugged Shockproof Hard Shell Protection Design - Black
- Sounce Case Cover for Samsung Galaxy Buds 3 Case and Galaxy Buds 3 Pro Case with Security Lock & 4-in-1 Cleaning Pen Combo with Keychain Tough Rugged Shockproof Hard Shell Protection Design - Black
₹499₹999
खरीदिये
55% OFF
Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls
- Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls
₹4499₹9999
खरीदिये
SAMSUNG GALAXY A52, A72 AND S21 QUICK BOOK FOR BEGINNERS: Fast and Easy Way to Master the Samsung Galaxy Smartphone Devices with and Common Problems
- SAMSUNG GALAXY A52
- A72 AND S21 QUICK BOOK FOR BEGINNERS: Fast and Easy Way to Master the Samsung Galaxy Smartphone Devices with and Common Problems
₹246
खरीदिये
प्रो मॉडल तीन कलरवे में मिलेगा, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट दो कलरवे में मिलेगा। इसमें रीडिजाइन किए गए ईयरबड्स और एक नया चार्जिंग केस है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...
इतनी है Galaxy Buds 4 Pro और Galaxy Buds 4 की कीमत
भारत में Samsung Galaxy Buds 4 की कीमत 16,999 रुपये है। दूसरी ओर, Samsung Galaxy Buds 4 Pro की कीमत 22,999 रुपये है। नए TWS देश में Amazon और सैमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोर के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। गैलेक्सी बड्स 4 प्रो ब्लैक, पिंक गोल्ड और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं, जबकि स्टैंडर्ड गैलेक्सी बड्स 4 ब्लैक और व्हाइट कलर में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।
वहीं, यूएस में सैमसंग गैलेक्सी बड्स 4 प्रो की कीमत 249 डॉलर (लगभग 23,000 रुपये) है। वहीं, गैलेक्सी बड्स 4 की कीमत 179 डॉलर (लगभग 16,000 रुपये) है।
Samsung Galaxy Buds 4 Pro, Galaxy Buds 4 की खासियत
सैमसंग गैलेक्सी बड्स 4 प्रो और गैलेक्सी बड्स 4 हेड जेस्चर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी बदौलत यूजर केवल हां में सिर हिलाकर कॉल उठा कर सकते हैं और ना में सिर हिलाकर कॉल कट कर सकते हैं। यानी हाथ लगाए बिना सिर्फ सिर हिलाकर ही कॉल ले सकते हो या काट सकते है और इसी तरह Bixby से बात करते समय भी हां/ना में जवाब दे सकते हैं। कंपनी का दावा है कि TWS बेहतर टू-वे स्पीकर प्रदान करता है। गैलेक्सी बड्स 4 सीरीज छह-माइक्रोफोन सेटअप से लैस है। दोनों एडाप्टिव एएनसी और EQ को सपोर्ट करते हैं। सैमसंग के प्रो मॉडल में सायरन डिटेक्शन, 360-ऑडियो सपोर्ट और बातचीत का पता लगाने की सुविधा भी है। हालांकि, स्टैंडर्ड वेरिएंट बातचीत और सायरन डिटेक्शन नहीं है। दोनों AAC, SBC, SSC (सैमसंग सीमलेस कोडेक), SSC-UHQ और LC3 को सपोर्ट करते हैं
फुल चार्ज में 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ
कंपनी का दावा है कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स 4 प्रो ANC ऑफ होने पर सात घंटे तक का ऑडियो प्लेबैक देगा और चार्जिंग केस (ANC ऑफ) के साथ 30 घंटे तक का ऑडियो प्लेबैक देगा। बड्स में 61mAh की बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी है। ईयरबड्स का साइज 30.9x18.1x19.6 एमएम है, जबकि हर बड का वजन लगभग 5.1 ग्राम है। यह IP57 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है।
दूसरी तरफ, Galaxy Buds 4 के बारे में दावा किया गया है कि यह ANC ऑफ होने पर छह घंटे तक की बैटरी लाइफ और चार्जिंग केस (ANC ऑफ) के साथ 30 घंटे तक का ऑडियो प्लेबैक देता है। इसके बड्स में 45mAh की बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 515mAh की बैटरी है। यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आता है। ईयरबड्स का साइज 30.5x18.3x19.3 एमएम है, और वजन लगभग 4.6 ग्राम है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।