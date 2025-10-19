बजट में आई Samsung के महंगे ईयरबड्स की कीमत, अमेजन ने दिया छप्परफाड़ डिस्काउंट

संक्षेप: Samsung Galaxy Buds 3 Pro at ₹11,999: सैमसंग फैन्स के लिए एक धांसू डील है। अगर आप गाने सुनने के लिए एक पावरफुल साउंड वाला ईयरबड्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए एक धांसू डील है। ऑफर में यह 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है।

Samsung Galaxy Buds 3 Pro at ₹11,999: सैमसंग फैन्स के लिए एक धांसू डील है। अगर आप गाने सुनने के लिए एक पावरफुल साउंड वाला ईयरबड्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए एक धांसू डील है। ई-कॉमर्स पर सैमसंग का पॉपुलर ईयरबड्स भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy Buds 3 Pro की। ऑफर का लाभ लेकर आप इस फ्लैगशिप सैमसंग ईयरबड्स को 12 हजार रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में सबकुछ...

Samsung Galaxy Buds 3 Pro पर बड़ा डिस्काउंट वर्तमान में यह ईयरबड्स अमेजन पर 17,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि इसे भारतीय बाजार में 10 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय इसकी कीमत लगभग 19,999 रुपये थी, और लोकप्रियता के चलते इसकी कीमत बढ़कर 21,000 रुपये हो गई थी। अब, सैमसंग के गैलेक्सी बड्स 3 प्रो की कीमत घटकर 17,999 रुपये हो गई है। लेकिन इसे खरीदने के लिए आपको इतने रुपये खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राहकों को सभी कार्ड्स पर 6000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत लगभग 11,999 रुपये हो जाती है। इस कीमत में यह वाकई एक पैसा वसूल डील है, जो कई सैमसंग फैन्स को पसंद आने वाली है।

Samsung Galaxy Buds 3 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3 प्रो, 20,000 रुपये से कम कीमत वाले सैमसंग के टॉप-ऑफ-द-लाइन TWS बड्स में सबसे ऊपर है। और यह एक ऑल-राउंडर TWS है। आप इसे अपना फेवरेट म्यूजिक सुनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक नए इन-ईयर डिजाइन के साथ आता है। इसमें एलईडी लाइटिंग और जेस्चर कंट्रोल हैं। सैमसंग ने डिजाइन के मामले में एक कदम और आगे बढ़ाया है। ज्यादा कंफर्ट के लिए, उन्होंने 3D ईयर डेटा एनालिसिस और सिमुलेशन का इस्तेमाल किया है और बेहतरीन लिस्निंग एक्सपीरियंस के लिए सॉफ्ट ईयरबड्स के साथ आते हैं।

ये ईयरबड्स स्टूडियो-क्वालिटी का लिस्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं और 24-बिट/96kHz सपोर्ट और बेहतर टू-वे स्पीकर्स के साथ आते हैं, जिनमें बेहतरीन साउंड के लिए डुअल एम्प हैं। इसकी IP57 रेटिंग इसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कम्पैनियन बनाती है। केस के साथ, इसकी बैटरी लाइफ 37 घंटे की है। इसका एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और एडाप्टिव नॉइज कंट्रोल इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन हैं। सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3 प्रो Galaxy AI पर काम करता है।