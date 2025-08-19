शानदार साउंड, प्रीमियम डिजाइन, Galaxy AI जैसे कमाल फीचर्स के साथ आए Samsung के नए Earbuds
Samsung ने लॉन्च किया Galaxy Buds 3 FE जो stem-डिज़ाइन, बेहतर ANC, Galaxy AI-संगत लाइव ट्रांसलेशन, लंबी बैटरी और IP54 सुरक्षा के साथ आता है।
Samsung ने अब तक की सबसे किफायती लेकिन फीचर-रिच TWS ईयरबड्स Galaxy Buds 3 FE पेश किए हैं। यह नया Fan Edition मॉडल उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो बजट में टॉप क्लास आवाज, स्मार्ट AI फीचर्स और प्रीमियम डिज़ाइन चाहते हैं। इसमें नया “ब्लेड” स्टेम डिज़ाइन है और बेहतर माइक परफॉर्मेंस देता है। यह मॉडल Active Noise Cancellation (ANC), बेहतर Crystal Clear Call तकनीक और Galaxy AI फीचर्स जैसे लाइव ट्रांसलेशन, Gemini AI सपोर्ट और Hands-Free कमांड (“Hey Google” आधारित) भी उपलब्ध कराता है। इसकी बैटरी लाइफ भी प्रभावशाली है एक बार चार्ज करने पर ANC ऑफ होने पर 8.5 घंटे संगीत सुनने, और केस समेत 30 घंटे तक चलने वाली बैटरी।
Samsung Galaxy Buds 3 FE की कीमत (संभावित)
भारत में इसकी कीमत पर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ग्लोबल बाजार में इसकी कीमत $149.99 (12 से 13000 रुपये) बताई जा रही है। इससे यह बजट में भी प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रदान करने वाला डिवाइस बनता है।
Galaxy Buds 3 FE के फीचर (लीक)
1. डिज़ाइन
Galaxy Buds 3 FE में नया ब्लेड स्टेम डिज़ाइन है, जो Galaxy Buds 3 और Buds 3 Pro से प्रेरित है जिससे बेहतर पकड़ और स्टाइल मिलता है। इसमें सिलिकोन ईयर टिप्स हैं, जो बेहतर पैसिव नॉइज़ आइसोलेशन और आरामदायक फिट प्रदान करते हैं। यह मॉडल IP54 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट है, जिससे रोजमर्रा के यूज में सुरक्षा मिलती है।
2. साउंड क्वालिटी और कॉलिंग
इन ईयरबड्स में बेहतर आवाज और गहरी बास का अनुभव मिलता है, और ANC से बाहरी शोर को घटाया जा सकता है। Crystal Clear Call तकनीक मशीन लर्निंग पर आधारित फोकस्ड वॉइस पिकअप से कॉलिंग को साफ और स्पष्ट बनाती है। Voice Isolation भी शामिल है, जो शोरगुल वाले माहौल में आपकी आवाज़ को बेहतर प्रवाहित करने में मदद करता है।
3. Galaxy AI और स्मार्ट फीचर्स
Galaxy AI में लाइव ट्रांसलेशन, Galaxy AI Interpreter, और Google Gemini AI शामिल हैं जिससे आप वॉयस कमांड या लंबे प्रेस से AI फीचर्स को एक्टिव कर सकते हैं। Auto Switch सुविधा Galaxy डिवाइसों के बीच seamless कनेक्शन स्विचिंग का अनुभव देती है।
4. बैटरी और चार्जिंग
बैटरी का अनुभव बेहतर बनाया गया है ANC बंद होने पर 8.5 घंटे संगीत, ANC ऑन होने पर 6 घंटे, और केस के साथ क्रमशः 30 और 24 घंटे तक प्लेबैक संभव है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईयरबड्स में 100mAh बैटरी और केस में 900mAh बैटरी है।
5. कनेक्टिविटी और अतिरिक्त टूल्स
Bluetooth 5.4 (LE Audio सपोर्ट) से कनेक्टिविटी तेज और भरोसेमंद होती है। Find My Earbuds फ़ीचर खो जाने पर ईयरबड्स ट्रैक करने में मदद करता है। Ambient Mode भी शामिल है।
