16 इंच तक स्क्रीन वाले पावरफुल लैपटॉप लाया सैमसंग, मिल रहा ₹5000 कैशबैक, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट
सैमसंग ने भारत में अपनी नई लैपटॉप सीरीज Samsung Galaxy Book 6 series लॉन्च की। इस सीरीज में फ्लैगशिप Galaxy Book 6 Ultra, Galaxy Book 6 Pro और स्टैंडर्ड Galaxy Book 6 मॉडल शामिल हैं। इनकी कीमत 1,27,990 रुपये से शुरू होती है।
दमदार और तेजतर्रार Laptop खरीदने का प्लान है, तो Samsung के नए मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सैमसंग ने भारत में अपनी नई लैपटॉप सीरीज Samsung Galaxy Book 6 series लॉन्च की। इस सीरीज में फ्लैगशिप Galaxy Book 6 Ultra, Galaxy Book 6 Pro और स्टैंडर्ड Galaxy Book 6 मॉडल शामिल हैं। ये तीनों लैपटॉप मॉडल देश में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर और सैमसंग के ऑथराइज्ड ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। Ultra और Pro मॉडल एक ही कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल को दो कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है। ये नए लैपटॉप इंटेल के लेटेस्ट पैंथर लेक प्रोसेसर से लैस हैं। कितनी है कीमत और इनमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...
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इतनी होगी अलग-अलग मॉडल की कीमत
भारत में 16 इंच स्क्रीन वाले Samsung Galaxy Book 6 Ultra की कीमत इंटेल कोर अल्ट्रा 7 सीरीज 3 प्रोसेसर वाले वेरिएंट के लिए 2,42,990 रुपये से शुरू होती है।
14-इंच स्क्रीन वाले Galaxy Book 6 Pro के बेस वेरिएंट की कीमत भारत में 1,78,990 रुपये है, जिसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 सीरीज 3 प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है। अल्ट्रा और प्रो लैपटॉप सिर्फ सिंगल ग्रे कलर में उपलब्ध हैं।
14-इंच स्क्रीन वाले Samsung Galaxy Book 6 की कीमत 1,27,990 रुपये से शुरू होती है; इसमें वही प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन मिलता है जो प्रो मॉडल में है। यह लैपटॉप ग्रे और सिल्वर कलर्स में उपलब्ध होगा।
हालांकि, ये नए लैपटॉप की प्रभावी कीमतें हैं, जिनमें बैंक डिस्काउंट भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी 24 महीने तक की ब्याज-मुक्त ईएमआई का विकल्प या 5,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर दे रही है। एक वेलिड स्टूडेंट आईडी होने पर, ग्राहक 10 प्रतिशत तक के एडिशनल बेनिफिट्स का लाभ पा सकते हैं।
नई Samsung Galaxy Book 6 सीरीज भारत में सैमसंग ऑनलाइन स्टोर और सैमसंग के अन्य ऑथराइज्ड ऑफलाइन रिटेल चैनल्स के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगी।
Samsung Galaxy Book 6 Ultra की खासियत
सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा, जो कि एक फ्लैगशिप लैपटॉप है, Windows 11 Home के साथ आता है। इस लैपटॉप में 16-इंच की WQXGA+ (2,880x1,800 पिक्सेल) एमोलेड टचस्क्रीन दी गई है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स तक है। इसमें एक एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है। यह इंटेल कोर अल्ट्रा एक्स7 सीरीज 3 इवो एडिशन प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ इंटेल एनपीयू भी है जो 50 TOPS तक की परफॉर्मेंस देता है, और इसमें एनवीडिया जीईफोर्स 5070 जीपीयू भी लगा है। इसके अलावा, इस लैपटॉप में 32GB तक की LPDDR5x रैम और इंटरनल स्टोरेज के लिए 1TB PCle एसएसडी दी गई है। गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा में 2-मेगापिक्सेल का 1080p फुल एचडी वेबकैम है। कंपनी ने इस लैपटॉप में सैमसंग टू टोन प्रो बैकलिट कीबोर्ड और एक हैप्टिक टच ट्रैकपैड दिया है। इसमें 80.20Wh की बैटरी भी है जो 140W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा में I/O पोर्ट्स की लिस्ट में दो थिंडरबोल्ट 4 पोर्ट, एक यूएसबी टाइप-A पोर्ट, एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट, एक ऑडियो जैक और एक HDMI 2.1 पोर्ट शामिल हैं। लगभग 1.89kg वजनी इस लैपटॉप का डाइमेंशन 356.9×248×15.4 एमएम है।
Samsung Galaxy Book 6 Pro की खासियत
सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 प्रो उसी विंडोज वर्जन पर चलता है जिस पर अल्ट्रा मॉडल चलता है। इसमें 16-इंच तक की एमोलेड टचस्क्रीन है जिस पर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगी है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा एक्स7 सीरीज 3 इवो एडिशन प्रोसेसर लगा है, जिसके साथ इंटेल आर्क ग्राफिक इंटीग्रेटेड जीपीयू भी है। इसमें वही रैमस स्टोरेज, एनपीयू, वेबकैम, I/O पोर्ट्स, बैकलिट कीबोर्ड और ट्रैकपैड भी हैं जो फ्लैगशिप गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा में हैं। 16-इंच वाले मॉडल में 78.07Wh की बैटरी है, और 14-इंच वाले मॉडल में 67.18Wh की बैटरी है। इन मॉडल्स का साइज क्रमश: 356.9×248.0×11.9 एमएम और 314.2×220.6×11.6 एमएम है, और इनका वजन लगभग 1.59kg और 1.24kg है।
Samsung Galaxy Book 6 की खासियत
स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें तो, सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 में भी Pro और Ultra मॉडल की तरह ही ओएस, I/O पोर्ट्स, रैम, एसएसडी, बैकलिट कीबोर्ड, वेबकैम और ट्रैकपैड मिलते हैं। इसके तीन डिस्प्ले वेरिएंट उपलब्ध होंगे, जिनमें 16-इंच का टचस्क्रीन मॉडल, 16-इंच का नॉन-टच मॉडल और 14-इंच का नॉन-टच मॉडल शामिल है। टॉप-एंड गैलेक्सी बुक 6 में 16-इंच का WUXGA (1,920x1,200 पिक्सल) आईपीएस टचस्क्रीन डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 350 निट्स तक है। सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 में इंटेल कोर अल्ट्रा 7 सीरीज 3 प्रोसेसर (जो 49 TOPS तक की परफॉर्मेंस देता है) के साथ इंटेल एनपीयू और इंटीग्रेटेड जीपीयू दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इस लैपटॉप में वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है। नॉन-टच मॉडल का साइज 357.1×248.0×14.9 एमएम है, जबकि टच वेरिएंट का साइज 357.1×248.0×16.8 एमएम है। आखिर में, 14-इंच वाले ऑप्शन का साइज 313.4×221.1×14.9 एमएम है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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