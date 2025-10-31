32GB रैम के साथ आ रहा सैमसंग का यह तेजतर्रार लैपटॉप, प्रोसेसर भी शक्तिशाली, सामने आई डिटेल

संक्षेप: Samsung एक पावरफुल लैपटॉप मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy Book 6 Pro की, जिसके गैलेक्सी बुक 5 प्रो के सक्सेसर के रूप में तैयार किए जाने की अफवाह है। एक पॉपुलर टिप्स्टर ने इसकी डिटेल्स लीक कर दी हैं।

Samsung एक पावरफुल लैपटॉप मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy Book 6 Pro की, जिसके गैलेक्सी बुक 5 प्रो के सक्सेसर के रूप में तैयार किए जाने की अफवाह है। हालांकि इसके लॉन्च की जानकारी फिलहाल आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन इस AI PC को कथित तौर पर एक बेंचमार्किंग वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है, जिससे इसके कई खास स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि यह इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर और 32GB रैम से लैस होगा। सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 प्रो की लिस्टिंग से यह भी हिंट मिलता है कि AI परफॉर्मेंस के मामले में इस लैपटॉप से ​​क्या उम्मीद की जा सकती है।

सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 प्रो गीकबेंच लिस्टिंग गैजेट्स360 ने अपनी रिपोर्ट में टिप्स्टर अभिषेक यादव के हवाले से बताया कि "Samsung Galaxy Book 6 Pro-PAMB" मॉडल नंबर वाला एक सैमसंग लैपटॉप गीकबेंच पर लिस्ट किया गया है। लिस्टिंग से पता चलता है कि यह लैपटॉप इंटेल कोर अल्ट्रा 5 338H सीपीयू के साथ आता है। यह एक 12-कोर प्रोसेसर है जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 1.90 गीगाहर्ट्ज है। इस प्रोसेसर में क्लस्टर 1 में चार कोर और क्लस्टर 2 में आठ कोर हैं। गीकबेंच पर मॉडल के नाम से पता चलता है कि कथित लैपटॉप गैलेक्सी बुक 6 प्रो मॉनीकर के साथ लॉन्च हो सकता है।

टिप्स्टर अभिषेक यादव का ट्वीट

लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि 12-कोर प्रोसेसर को लगभग 32.00GB रैम के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसे केवल 32GB के रूप में बेचा जा सकता है। गैलेक्सी बुक 6 प्रो को विंडोज 11 प्रो 64-बिट पर चलने वाला बताया गया है और यह ONNX AI फ्रेमवर्क पर चलता है। इसमें सैमसंग NP960XJG-PS मदरबोर्ड होने का भी हिंट दिया गया है।

सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 प्रो का बेंचमार्क स्कोर हमें यह भी हिंट देता है कि एआई परफॉर्मेंस के मामले में लैपटॉप से क्या उम्मीद की जा सकती है। लिस्टिंग के अनुसार, विंडोज AVX2 टेस्ट के लिए गीकबेंच एआई 1.4.0 में, लैपटॉप ने क्रमशः 1,764 और 4,136 हाफ-प्रिसिशन और सिंगल-प्रिसिशन स्कोर हासिल किए हैं।