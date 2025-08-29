आ गया सैमसंग का टचस्क्रीन लैपटॉप, मिल रहा 10,000 का डिस्काउंट, इसमें 32GB तक रैम और एमोलेड डिस्प्ले
Samsung Galaxy Book 5 Launched in India: सैमसंग ने भारतीय बाजार में आज (29 अगस्त) को अपने नए फोन गैलेक्सी A17 5G के साथ एक धांसू लैपटॉप भी लॉन्च किया है। लैपटॉप को Samsung Galaxy Book 5 नाम से बाजार में उतारा गया है। यह नया AI-पावर्ड लैपटॉप इंटेल कोर अल्ट्रा 5 या कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ उपलब्ध है, जिसमें NPU (न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट) है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 12 TOPS (प्रति सेकंड ट्रिलियन ऑपरेशन) तक की स्पीड प्रदान करता है। गैलेक्सी बुक 5 में 15.6 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले और 61.2Wh की बैटरी है। ग्राहक 16GB या 32GB रैम और 512GB या 1TB स्टोरेज ऑप्शन में इसे खरीद सकते हैं। सैमसंग का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 19 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकता है। कंपनी इस पर सीधे 10,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दे रही है। चलिए जानते हैं कीमत, ऑफर और फीचर्स के बारे में सबकुछ...
भारत में Samsung Galaxy Book 5 की कीमत
भारत में सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 की शुरुआती कीमत 77,990 रुपये है, जो इसके बेस वेरिएंट के लिए है। यह लैपटॉप इंटेल कोर अल्ट्रा 5 और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर वाले चार वेरिएंट में उपलब्ध है। यह सिर्फ ग्रे कलर में उपलब्ध है। आप सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अलग-अलग मॉडल की कीमत देख सकते हैं।
ग्राहक गैलेक्सी बुक 5 को सैमसंग इंडिया वेबसाइट, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स, चुनिंदा सैमसंग ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए खरीद सकते हैं। इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर, कंपनी ग्राहकों को 10,000 रुपये तक का बैंक-आधारित कैशबैक और 24 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प दे रही है।
Samsung Galaxy Book 5 की खासियत
सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 लैपटॉप विंडोज 11 होम पर चलता है और इसमें एंटी-ग्लेयर कोटिंग वाली 15.6 इंच की फुल एचडी एमोलेड टचस्क्रीन है। डिस्प्ले में एस पेन का सपोर्ट भी है। इसे इंटेल कोर अल्ट्रा 7 (255U) प्रोसेसर, 32GB रैम और 1TB स्टोरेज के साथ कॉन्फिगर किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि नया गैलेक्सी बुक 5 अपने पिछले मॉडल यानी गैलेक्सी बुक 4 की तुलना में 38 प्रतिशत बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देता है। इसमें 12 TOPS तक का NPU भी शामिल है, जिससे AI-पावर्ड फीचर्स बेहतर तरीके से काम करते हैं।
गैलेक्सी बुक 5 में कई AI बेस्ड फीचर्स हैं, जिनमें एआई फोटो रीमास्टर, एआई सेलेक्ट, पीसी पर सर्कल टू सर्च और पीसी पर ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। नए मॉडल में एक डेडिकेटेड कोपायलट बटन भी है। यह मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए क्विक शेयर, मल्टी-कंट्रोल और सेकंड स्क्रीन जैसे फीचर प्रदान करता है।
सैमसंग ने गैलेक्सी बुक 5 में 61.2Wh की बैटरी दी है, और कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर यह लैपटॉप 19 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है। कनेक्टिविटी के लिए, नए गैलेक्सी बुक 5 लैपटॉप में दो बिल्ट-इन एचडीएमआई, दो यूएसबी टाइप-ए और दो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, एक माइक्रोएसडी स्लॉट और LAN कनेक्शन के लिए एक RJ45 पोर्ट है।