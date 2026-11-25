Samsung फोन में आने वाला है गजब का AI फीचर, धुंधली जूम फोटो भी हो जाएगी एकदम साफ
Samsung One UI 9.5 में Zoom Enhancer नाम का नया AI फीचर मिल सकता है, जो जूम करने के चलते खराब हुई फोटोज की क्वालिटी बेहतर बनाएगा। Galaxy AI की मदद से फोटो में नॉइज कम करने और डिटेल्स शार्प करने का ऑप्शन मिलेगा।
सैमसंग अपने Galaxy स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नया AI फीचर तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से जूम करने पर खराब हुई फोटोज की क्वॉलिटी बेहतर बनाई जा सकेगी। कंपनी के इस फीचर का नाम Zoom Enhancer बताया जा रहा है। यह फीचर कम रेजॉल्यूशन वाली फोटोज और ज्यादा जूम करके खींची गई फोटो में डिटेल्स को बेहतर करने का काम करेगा। इसे Samsung Gallery ऐप में शामिल किया जा सकता है। इस फीचर को One UI 9.5 के पहले बीटा वर्जन में देखा गया है। हालांकि, फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है।
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सैमसंग के नए Zoom Enhancer फीचर का मकसद उन फोटोज की क्वॉलिटी सुधारना है, जिनमें ज्यादा जूम करने के चलते डिटेल्स कम हो जाती हैं। अक्सर स्मार्टफोन से दूर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट की फोटो लेते समय डिजिटल जूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे फोटो में पिक्सल नजर आने लगते हैं और फोटो की शार्पनेस भी कम हो जाती है। नए फीचर में Galaxy AI की मदद से ऐसी फोटोज को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी।
बीटा अपडेट में मिले फीचर के संकेत
SamMobile की रिपोर्ट के मुताबिक, One UI 9.5 के पहले बीटा अपडेट में Samsung Gallery ऐप के अंदर इस फीचर के संकेत मिले हैं। इसके लिए यूजर्स को सेटिंग्स में जाकर Zoom Enhancer टॉगल ऑन करना होगा। इसके बाद गैलरी में किसी कम रेजोल्यूशन वाली फोटो को खोलने पर उसे बेहतर बनाने का सजेशन दिखाई दे सकता है। यूजर Zoom Enhancer बटन पर टैप करके इमेज को प्रोसेस कर सकेंगे।
फोटो में कम होगा नॉइज, दिखेंगी ज्यादा डिटेल्स
यह फीचर AI की मदद से तस्वीरों में मौजूद डिटेल्स को शार्प करने और नॉइज कम करने का काम करेगा। खास बात है कि इसका इस्तेमाल केवल नई फोटोज तक लिमिटेड नहीं होगा। फोन में पहले से मौजूद कम क्वॉलिटी वाली तस्वीरों को भी बेहतर बनाने का विकल्प मिल सकता है। रिपोर्ट में शेयर किए गए उदाहरण के मुताबिक, Zoom Enhancer इस्तेमाल करने के बाद तस्वीर में नॉइज कम दिखाई देता है। हालांकि, डिटेल्स में सुधार बहुत ज्यादा नहीं दिखा।
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Samsung ने यह भी साफ किया है कि AI की मदद से तस्वीरों में जो नई डिटेल्स तैयार की जाती हैं, वे रियल इमेज से अलग हो सकती हैं। यानी AI कुछ ऐसी डीटेल्स भी बना सकता है, जो ओरिजनल फोटो में मौजूद नहीं थीं। इसलिए यह फीचर फोटो की असली जानकारी को पूरी तरह वापस लाने की गारंटी नहीं देता।
फोटो सेव और शेयर करने का मिलेगा विकल्प
Zoom Enhancer की एक और खासियत इसका Before और After कंपैरिजन होगा। तस्वीर प्रोसेस होने के बाद यूजर्स स्लाइडर की मदद से पुरानी और बेहतर की गई फोटो के बीच अंतर देख सकेंगे। अगर उन्हें नया रिजल्ट पसंद आता है तो वे उसे गैलरी में सेव कर सकते हैं या सीधे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्राइवेसी को लेकर भी सैमसंग ने एक बड़ी जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक, इस फीचर से प्रोसेस की गई फोटोज उसके सर्वर पर स्टोर नहीं की जाती हैं।
Galaxy S27 सीरीज के साथ हो सकता है लॉन्च
फिलहाल Zoom Enhancer फीचर One UI 9.5 के पहले बीटा वर्जन में दिखा है। इसका मतलब है कि इसे अभी सभी यूजर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। सैमसंग आने वाले बीटा अपडेट में इसे उपलब्ध करा सकती है। हालांकि, यह भी संभव है कि कंपनी इसे सीधे 2027 की शुरुआत में आने वाली Galaxy S27 सीरीज के साथ पेश करे। फिलहाल कंपनी की तरफ से इसकी लॉन्च डेट या सपोर्टेड स्मार्टफोन की ऑफीशियल जानकारी नहीं दी गई है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।