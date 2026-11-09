Samsung फोन में AI चलाने के लिए देने होंगे पैसे! कंपनी ला रही नया सब्सक्रिप्शन प्लान
सैमसंग Galaxy AI Premium सब्सक्रिप्शन की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें फ्री AI फीचर्स के इस्तेमाल की लिमिट तय हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, Max प्लान की कीमत 4.99 डॉलर प्रति महीने हो सकती है।
टेक ब्रैंड सैमसंग स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कंपनी अपने Galaxy AI फीचर्स के लिए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद यूजर्स को फोन में मिलने वाले कुछ AI फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। खास बात यह है कि कंपनी फ्री प्लान में भी AI फीचर्स देगी, लेकिन इनके इस्तेमाल की लिमिट तय की जा सकती है। ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अतिरिक्त क्रेडिट खरीदने या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने का विकल्प मिल सकता है।
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SammyGuru की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैमसंग Galaxy AI Premium नाम के सब्सक्रिप्शन प्लान की टेस्टिंग कर रहा है। यह प्लान फिलहाल अर्ली एक्सेस प्रोग्राम का हिस्सा बताया गया है। यानी यूजर्स अपनी मर्जी से इस टेस्टिंग प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्टिंग के दौरान खर्च की गई रकम प्रोग्राम खत्म होने के बाद वापस कर दी जाएगी। हालांकि, सैमसंग ने अभी इस प्लान को आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया है।
खरीदने पड़ सकते हैं एक्सट्रा क्रेडिट्स
प्लान में सबसे बड़ा बदलाव Galaxy AI के फ्री इस्तेमाल को लेकर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग के ऐप में Standard AI Features नाम से एक फ्री टियर दिखाई दिया है। इसमें Browsing Assist, Now Brief, Creative Studio, Smart Capture, Samsung Keyboard, Photo Assist और Personal Agent जैसे फीचर्स शामिल हैं। हालांकि, इन फीचर्स का इस्तेमाल अनलिमिटेड नहीं होगा। एक तय लिमिट खत्म होने के बाद यूजर्स को अतिरिक्त क्रेडिट खरीदने पड़ सकते हैं। यानी फोन में AI फीचर मौजूद होने के बावजूद उसका ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे।
Max सब्सक्रिप्शन प्लान का भी विकल्प
दूसरी तरफ, कंपनी Galaxy AI Premium के तहत Max सब्सक्रिप्शन प्लान दे सकती है। इसमें फ्री प्लान के मुकाबले चार गुना ज्यादा इस्तेमाल की सुविधा मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ नए AI फीचर्स भी मिल सकते हैं। इनमें Gen Video खास हो सकता है, जिसकी मदद से यूजर्स अपनी तस्वीरों से AI वीडियो तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा Bixby Action फीचर के जरिए अलग-अलग ऐप्स में टास्क ऑटोमेट करने की सुविधा मिल सकती है। Daily Briefing नाम का एक अन्य फीचर भी इस प्लान का हिस्सा हो सकता है।
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इतनी हो सकती है प्लान की कीमत
कीमत की बात करें तो सैमसंग के ऐप के कोड में Max प्लान के लिए 4.99 डॉलर प्रति महीने और 47.99 डॉलर हर साल होने का जिक्र मिला है। भारतीय मुद्रा में यह करीब 450 रुपये प्रति महीने और 4,300 रुपये सालाना होता है। हालांकि, ये कीमतें अभी आधिकारिक नहीं हैं। रिपोर्ट में इन्हें संभावित कीमत बताया गया है और कंपनी लॉन्च के समय इनमें बदलाव कर सकती है। अतिरिक्त AI क्रेडिट खरीदने की कीमत का भी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है।
चुनिंदा AI फीचर्स फ्री मिलते रहेंगे
बदलाव का मतलब यह नहीं है कि सैमसंग अपने सभी पुराने Galaxy AI फीचर्स को पेड करने जा रहा है। कंपनी ने जनवरी, 2026 में अपनी पॉलिसी अपडेट करते हुए स्पष्ट किया था कि बेसिक Galaxy AI फीचर्स मुफ्त रहेंगे। इनमें Call Assist, Writing Assist, Interpreter, Note Assist और Photo Assist जैसे फीचर्स शामिल हैं। ऐसे में नए सब्सक्रिप्शन को अतिरिक्त AI सुविधाओं और इस्तेमाल की ज्यादा लिमिट से जोड़कर देखना चाहिए। हालांकि, नए टेस्टिंग प्लान में फ्री फीचर्स की लिस्ट और मौजूदा बेसिक AI फीचर्स के बीच कुछ अंतर है। सैमसंग ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसका मौजूदा डिवाइसेज पर क्या असर पड़ेगा।
भारत में शुरुआत होना कन्फर्म नहीं
फिलहाल इस सब्सक्रिप्शन की लॉन्च डेट और भारत में उपलब्धता की जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में ऐप के अंदर AI वर्जन 20271 का जिक्र है, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी शुरुआत Galaxy S27 सीरीज के साथ हो सकती है। हालांकि, यह अभी केवल संभावना है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर सैमसंग इस प्लान को लागू करता है तो स्मार्टफोन कंपनियों के लिए AI फीचर्स से कमाई करने का एक नया रास्ता खुल सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।