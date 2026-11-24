6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा जैसे धांसू फीचर्स के साथ तहलका मचाने आ रहे Samsung के दो नए फोन; कीमत भी हुई लीक
Samsung Galaxy A58 और Galaxy A38 स्मार्टफोन 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकते हैं। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP का रियर कैमरा मिल सकता है।
Samsung की Galaxy A सीरीज के स्मार्टफोन उन लोगों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं, जो प्रीमियम डिजाइन और अच्छे फीचर्स वाला फोन खरीदना चाहते हैं। अब कंपनी इस सीरीज में दो नए मॉडल Galaxy A58 और Galaxy A38 लाने की तैयारी कर सकती है। इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर पिछले कुछ समय से कई लीक्स सामने आ रहे हैं। लीक के अनुसार सैमसंग के दोनों फोन में 6000mAh की बैटरी मिल सकती है। इसके अलावा दोनों फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, कैमरे के मामले में Galaxy A38 को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 50MP Sony IMX882 सेंसर मिल सकता है, जो Galaxy A37 में बताए गए Sony IMX906 सेंसर से छोटा है। वहीं Galaxy A58 में 50MP Sony IMX906 सेंसर मिलने की उम्मीद है। ये दोनों फोन कब लॉन्च होंगे और इनकी कीमत कितनी होगी, आइए जानते हैं अब तक सामने आई सभी जानकारी।
Samsung Galaxy A58 के संभावित फीचर्स
Samsung Galaxy A58 में 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है। इसमें FHD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है। स्क्रीन पर Corning Gorilla Glass Victus+ की सुरक्षा भी दी जा सकती है। फोन में मेटल फ्रेम मिलने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा, इसे IP68 रेटिंग के साथ पेश किया जा सकता है। IP68 रेटिंग का मतलब है कि फोन को धूल और पानी से बचाव के लिए बेहतर सुरक्षा मिल सकती है।
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परफॉर्मेंस के लिए Galaxy A58 में Samsung का Exynos 1680 या Exynos 1780 चिपसेट दिया जा सकता है। फोन में 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलने की संभावना है। फोटोग्राफी के लिए Galaxy A58 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसमें OIS सपोर्ट वाला 50MP Sony IMX906 मेन कैमरा दिए जाने की चर्चा है। इसके साथ 12MP का अल्ट्रावाइड और 5MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की उम्मीद है।
Samsung Galaxy A38 के संभावित फीचर्स
Samsung Galaxy A38 में भी 6.7 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है। इसमें FHD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट दिए जाने की उम्मीद है। स्क्रीन पर Victus+ प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। डिजाइन की बात करें तो इस फोन में मेटल की जगह प्लास्टिक फ्रेम दिया जा सकता है। इसके बावजूद फोन को IP68 रेटिंग मिलने की संभावना जताई गई है।
Gadgets360 की रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में 50MP Sony IMX882 मेन कैमरा दिया जा सकता है। फोन में 8MP या 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 5MP का मैक्रो सेंसर मिल सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की बात सामने आई है। सॉफ्टवेयर के मामले में Galaxy A58 और Galaxy A38 दोनों में Android 17 पर आधारित One UI 9.5 मिलने की उम्मीद है। One UI Samsung का अपना सॉफ्टवेयर इंटरफेस है।
कितनी हो सकती है कीमत?
कीमत को लेकर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। Gadgets360 की रिपोर्ट में Galaxy A58 की शुरुआती कीमत करीब 500 यूरो यानी लगभग 53,000 रुपये के आसपास होने का अनुमान दिया गया है। भारत में Galaxy A58 और Galaxy A38 मार्च या अप्रैल में दस्तक दे सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।