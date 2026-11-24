Samsung Galaxy A58 और Galaxy A38 स्मार्टफोन 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकते हैं। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP का रियर कैमरा मिल सकता है।

Samsung Galaxy A58 और A38 की डिटेल लीक

Samsung की Galaxy A सीरीज के स्मार्टफोन उन लोगों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं, जो प्रीमियम डिजाइन और अच्छे फीचर्स वाला फोन खरीदना चाहते हैं। अब कंपनी इस सीरीज में दो नए मॉडल Galaxy A58 और Galaxy A38 लाने की तैयारी कर सकती है। इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर पिछले कुछ समय से कई लीक्स सामने आ रहे हैं। लीक के अनुसार सैमसंग के दोनों फोन में 6000mAh की बैटरी मिल सकती है। इसके अलावा दोनों फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, कैमरे के मामले में Galaxy A38 को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 50MP Sony IMX882 सेंसर मिल सकता है, जो Galaxy A37 में बताए गए Sony IMX906 सेंसर से छोटा है। वहीं Galaxy A58 में 50MP Sony IMX906 सेंसर मिलने की उम्मीद है। ये दोनों फोन कब लॉन्च होंगे और इनकी कीमत कितनी होगी, आइए जानते हैं अब तक सामने आई सभी जानकारी।

Samsung Galaxy A58 के संभावित फीचर्स Samsung Galaxy A58 में 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है। इसमें FHD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है। स्क्रीन पर Corning Gorilla Glass Victus+ की सुरक्षा भी दी जा सकती है। फोन में मेटल फ्रेम मिलने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा, इसे IP68 रेटिंग के साथ पेश किया जा सकता है। IP68 रेटिंग का मतलब है कि फोन को धूल और पानी से बचाव के लिए बेहतर सुरक्षा मिल सकती है।

परफॉर्मेंस के लिए Galaxy A58 में Samsung का Exynos 1680 या Exynos 1780 चिपसेट दिया जा सकता है। फोन में 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलने की संभावना है। फोटोग्राफी के लिए Galaxy A58 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसमें OIS सपोर्ट वाला 50MP Sony IMX906 मेन कैमरा दिए जाने की चर्चा है। इसके साथ 12MP का अल्ट्रावाइड और 5MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy A38 के संभावित फीचर्स Samsung Galaxy A38 में भी 6.7 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है। इसमें FHD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट दिए जाने की उम्मीद है। स्क्रीन पर Victus+ प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। डिजाइन की बात करें तो इस फोन में मेटल की जगह प्लास्टिक फ्रेम दिया जा सकता है। इसके बावजूद फोन को IP68 रेटिंग मिलने की संभावना जताई गई है।

Gadgets360 की रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में 50MP Sony IMX882 मेन कैमरा दिया जा सकता है। फोन में 8MP या 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 5MP का मैक्रो सेंसर मिल सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की बात सामने आई है। सॉफ्टवेयर के मामले में Galaxy A58 और Galaxy A38 दोनों में Android 17 पर आधारित One UI 9.5 मिलने की उम्मीद है। One UI Samsung का अपना सॉफ्टवेयर इंटरफेस है।