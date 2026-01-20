Samsung ला रहा एक और जबर्दस्त फोन, मिलेगा 50MP का कैमरा, बैटरी 5000mAh की

संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी A57 जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले फोन TENAA पर दिखा है। इस लिस्टिंग से फोन के सारे खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो गया है। फोन में कंपनी 12जीबी तक की रैम देने वाली है। इसका मेन कैमरा 50MP का होगा।

Jan 20, 2026 10:30 am IST

सैमसंग अपना नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम- Samsung Galaxy A57 है। फोन को पिछले साल नवंबर में चीन की 3C सर्टिफिकेशन ने अप्रूव किया था। इस फोन का मॉडल नंबर SM-A5760 है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच यह फोन TENAA सर्टिफिकेशन प्लैटफॉर्म पर दिख गया है। यह जानकारी Android Treasure ने दी है। लिस्टिग से फोन के सारे खास स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले सामने आ गए हैं। लिस्टिंग के अनुसार यह फोन 12जीबी तक की रैम, 5000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस होगा।

सैमसंग गैलेक्सी A57 के फीचर और स्पेसिफिकेशन TENAA लिस्टिंग के अनुसार कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले देने वाली है। फोन में ऑफर किया जाने वाला यह डिस्प्ले एमोलेड स्क्रीन और 16 मिलियन कलर्स के साथ आएगा। फोन में आपको इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। लिस्टिंग की मानें, तो फोन दो वेरिएंट 8जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 256जीबी में आएगा।

फोन में कंपनी ट्राई-क्लस्टर सीपीयू के साथ ऑक्टा-कोर चिपसेट देने वाली है। TENAA लिस्टिंग में फोन में ऑफर किए जाने वाले प्रोसेसर के नाम नहीं बताया गया है। यह फोन हाल में बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर लिस्ट हुआ था। इस लिस्टिंग अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन में कंपनी अपकमिंग Exynos 1680 चिपसेट देने वाली है। सैमसंग का यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड सैमसंग के One UI 8 पर काम करेगा। फोन के 6 बड़े ऐंड्रॉयड अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जा सकते हैं।

TENAA ने कन्फर्म किया है कि फोन 4905mAh की रेटेड बैटरी के साथ आएगा। इससे माना जा रहा है कि फोन की टिपिकल बैटरी 5000mAh की होगी। 3C और TUV सर्टिफिकेशन के अनुसार यह फोन 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। कैमरा की बात करें, तो सैमसंग का यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस के साथ आएगा। सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने वाली है।