लॉन्च से पहले ही खुल गए Samsung Galaxy A57 के सारे राज; 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा, प्रीमियम डिजाइन के साथ होगी एंट्री

Mar 18, 2026 08:45 am IST

Samsung Galaxy A57 का अब लॉन्च से पहले प्रोमो लीक हो गया है जिससे फोन के सभी फीचर्स का खुलासा हो गया है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी से लैस है।

Samsung अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन लाइनअप में जल्द ही एक नया फोन ऐड करने वाला है। इस कड़ी में कंपनी जल्द ही Galaxy A57 को भी लॉन्च कर सकती है। अब लॉन्च से पहले ही इस फोन से जुड़ी कई अहम जानकारियां लीक हो गई हैं, जिससे यूजर्स में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। हाल ही में सामने आए लीक प्रोमो मटेरियल से पता चलता है कि Galaxy A57 में कंपनी कई बड़े अपग्रेड देने वाली है। खासतौर पर डिजाइन, परफॉर्मेंस और कैमरा में सुधार देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि यह फोन 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा और पावरफुल Exynos प्रोसेसर के साथ आएगा। इसके अलावा फोन में बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। Samsung की A-सीरीज पहले से ही भारत में काफी पॉपुलर है और ऐसे में Galaxy A57 को लेकर उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं।

Samsung Galaxy A57 के फीचर्स लीक लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक Galaxy A57 में कई प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें 6.6 से 6.7 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। फोन में Samsung का नया Exynos 1680 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो पहले के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी देगा। इसके साथ 8GB या 12GB RAM और 128GB/256GB स्टोरेज मिलने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy A57 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है। जो काफी बैलेंस्ड है पीछे 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 5MP मैक्रो सेंसर मिल सकता है। वहीं फ्रंट में 12MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल सकता है, जो वीडियो कॉल और रील्स के लिए अच्छा है।

बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी दी जाएगी, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। यह फोन Android 16 आधारित One UI 8.5 पर चलेगा और खास बात यह है कि इसमें 6 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।