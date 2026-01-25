Hindustan Hindi News
सैमसंग का नया फोन, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक, मिलेगा स्लिम डिजाइन, फीचर भी तगड़े

सैमसंग का नया फोन, लॉन्च से पहले दिखा धांसू लुक, मिलेगा स्लिम डिजाइन, फीचर भी तगड़े

संक्षेप:

सैमसंग मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Samsung Galaxy A57 है। कुछ दिन पहले इस फोन के स्पेसिफिकेशन लीक हुए थे और अब इसका डिजाइन सामने आया है।

Jan 25, 2026 12:30 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सैमसंग मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Samsung Galaxy A57 है। कुछ दिन पहले यह फोन चीन के TENAA डेटाबेस में देखा गया था। इस लिस्टिंग में फोन के सारे स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी गई थी। हालांकि, इस डेटाबेस में फोन के डिजाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब यह डेटाबेस अपडेट हुआ है और इसमें फोन के डिजाइन को दिखाया गया है।

फोन के बैक पैनल पर बड़ा अपडेट

शेयर किए गए फोटो के अनुसार फोन दिखने में काफी हद तक पिछले मॉडल की तरह है। फोन में आपको फ्लैट फ्रंट और बैक दिखने को मिलेगा। इस राइट साइड में कंपनी key island ऑफर करने वाली है, जिसमें पावर और वॉल्यूम बटन शामिल होंगे। फोन के बैक पैनल पर बड़ा अपडेट है। यहां आपको नए टू-टियर स्ट्रक्चर के साथ कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। यहां अब आपको थिक बॉर्डर देखने को मिलेगा, जो फोन के बॉडी कलर से मैच करेगा। इसमें ब्लैक इनर पिल भी दिया गया है, जिसमें कैमरा लेंस शामिल हैं। यह फोन पिछले मॉडल ले स्लिम भी हो सकता है। पिछले मॉडल की थिकनेस 7.4mm थी। जबकि, यह 6.9mm का है।

Photo: Gizmochina

50 मेगापिक्सल के मेन कैमरे वाला फोन

रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी फुल एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है। गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार फोन Exynos 1680 चिपसेट से लैस हो सकता है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस मिलेगा।

ये भी पढ़ें:दो डिस्प्ले और दो सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, रियर में 200MP का कैमरा

वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देने वाली है। फोन की बैटरी 5000mAh होगी। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। यह फोन दो कलर ऑप्शन 8जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 256जीबी में आएगा। ओएस के तौर पर इसमें ऐंड्रॉयज 16 पर बेस्ड One UI 8 मिलेगा। फोन फरवरी के आखिरी में लॉन्च हो सकता है।

ये भी पढ़ें:180 दिन में एक बार कराएं मोबाइल रिचार्ज, 30GB ज्यादा डेटा, 19 ओटीटी ऐप फ्री

(Photo: tekno kompas)

