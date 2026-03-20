हो गया खुलासा: 25 मार्च को Samsung ला रहा दो नए धमाकेदार फोन; वॉटरप्रूफ बॉडी, तगड़े कैमरा, 53 घंटे की बैटरी से होंगे लैस

हो गया खुलासा: 25 मार्च को Samsung ला रहा दो नए धमाकेदार फोन; वॉटरप्रूफ बॉडी, तगड़े कैमरा, 53 घंटे की बैटरी से होंगे लैस
Samsung के दो नए फोन Galaxy A37 और Galaxy A57 भारत में 25 मार्च को लॉन्च होंगे। ये फोन 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ मिड-रेंज में बड़ा धमाका करेंगे।
Samsung एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि उसके नए A-सीरीज स्मार्टफोन 25 मार्च को भारत में लॉन्च होंगे। माना जा रहा है कि इस इवेंट में Samsung Galaxy A37 5G और Samsung Galaxy A57 5G को पेश किया जाएगा। Samsung की Galaxy A सीरीज पहले से ही मिड-रेंज सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। लॉन्च से पहले ही इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन और फीचर्स को लेकर कई डिटेल्स पहले ही सामने आ चुकी हैं। इन फोन्स में बेहतर डिस्प्ले, दमदार कैमरा और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अगर आप भी मिड-रेंज में नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Samsung A-Series की लॉन्च डिटेल्स
भारत में 25 मार्च को सैमसंग ए-सीरीज के फोन लॉन्च होंगे। सैमसंग ने अपने X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पुष्टि की है कि नई ए-सीरीज के फोन 25 मार्च को शाम 5:30 बजे लॉन्च होंगे। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक समर्पित माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है। वहीं कंपनी द्वारा साझा किए गए टीजर वीडियो में फोन के साइड प्रोफाइल की झलक भी दिखाई गई है।
Samsung Galaxy A57 के फीचर्स (लीक)
Samsung Galaxy A57 एक प्रीमियम मिड-रेंज फोन हो सकता है। यह फोन 6.6-इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा जो गेमिंग और वीडियो के लिए स्मूद अनुभव देगा। इसमें Samsung का Exynos 1680 चिपसेट होने की उम्मीद है, जो पिछले मॉडलों से अच्छा परफॉर्मेंस देता है। बैटरी की बात करें तो A57 में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। दोनों फोन को IP68 रेटिंग मिली हुई मतलब है कि फोन पूरी तरह से धूल-प्रूफ है और इससे पानी के अंदर थोड़े समय के लिए भी सुरक्षित रह सकता है। IP68 रेटिंग वाले फोन आमतौर पर 1.5 मीटर तक पानी में लगभग 30 मिनट तक सुरक्षित रहते हैं, जिससे यह बारिश, छींटे में बेहतर सुरक्षा देता है।
Samsung Galaxy A37 के फीचर्स (संभावित)
Galaxy A37 में Exynos 1480 प्रोसेसर मिलने की संभावना है, जो पिछले A55 जैसे मॉडल्स में भी उपयोग हुआ था। A37 में 5000mAh बैटरी और 45W चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे कि A57 में मिलता है। कैमरा सेटअप में Galaxy A37 में 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 5MP मैक्रो कैमरा दिया जा सकता है जो मिड-रेंज यूजर्स के लिए काफी अच्छा है। फ्रंट कैमरा भी लगभग 12MP की हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।