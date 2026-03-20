हो गया खुलासा: 25 मार्च को Samsung ला रहा दो नए धमाकेदार फोन; वॉटरप्रूफ बॉडी, तगड़े कैमरा, 53 घंटे की बैटरी से होंगे लैस

Samsung के दो नए फोन Galaxy A37 और Galaxy A57 भारत में 25 मार्च को लॉन्च होंगे। ये फोन 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ मिड-रेंज में बड़ा धमाका करेंगे।

Samsung एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि उसके नए A-सीरीज स्मार्टफोन 25 मार्च को भारत में लॉन्च होंगे। माना जा रहा है कि इस इवेंट में Samsung Galaxy A37 5G और Samsung Galaxy A57 5G को पेश किया जाएगा। Samsung की Galaxy A सीरीज पहले से ही मिड-रेंज सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। लॉन्च से पहले ही इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन और फीचर्स को लेकर कई डिटेल्स पहले ही सामने आ चुकी हैं। इन फोन्स में बेहतर डिस्प्ले, दमदार कैमरा और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अगर आप भी मिड-रेंज में नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं।

Samsung A-Series की लॉन्च डिटेल्स भारत में 25 मार्च को सैमसंग ए-सीरीज के फोन लॉन्च होंगे। सैमसंग ने अपने X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पुष्टि की है कि नई ए-सीरीज के फोन 25 मार्च को शाम 5:30 बजे लॉन्च होंगे। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक समर्पित माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है। वहीं कंपनी द्वारा साझा किए गए टीजर वीडियो में फोन के साइड प्रोफाइल की झलक भी दिखाई गई है।

Samsung Galaxy A57 के फीचर्स (लीक) Samsung Galaxy A57 एक प्रीमियम मिड-रेंज फोन हो सकता है। यह फोन 6.6-इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा जो गेमिंग और वीडियो के लिए स्मूद अनुभव देगा। इसमें Samsung का Exynos 1680 चिपसेट होने की उम्मीद है, जो पिछले मॉडलों से अच्छा परफॉर्मेंस देता है। बैटरी की बात करें तो A57 में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। दोनों फोन को IP68 रेटिंग मिली हुई मतलब है कि फोन पूरी तरह से धूल-प्रूफ है और इससे पानी के अंदर थोड़े समय के लिए भी सुरक्षित रह सकता है। IP68 रेटिंग वाले फोन आमतौर पर 1.5 मीटर तक पानी में लगभग 30 मिनट तक सुरक्षित रहते हैं, जिससे यह बारिश, छींटे में बेहतर सुरक्षा देता है।