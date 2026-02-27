Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

53 घंटे की बैटरी, IP68 वॉटर-प्रूफ सुरक्षा के साथ आ रहे Samsung Galaxy A57 और A37; मिड-रेंज के बनेंगे गेम चेंजर

Feb 27, 2026 04:45 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Samsung के नए मिड-रेंज फोन Galaxy A57 और A37 की बैटरी लाइफ, IP68 वॉटर/डस्ट रेजिस्टेंस और अन्य जरूरी फीचर्स का खुलासा हो गया है। फोन को 50MP कैमरा और 5 साल के सॉफ्टवेर अपडेट भी मिल सकते हैं।

53 घंटे की बैटरी, IP68 वॉटर-प्रूफ सुरक्षा के साथ आ रहे Samsung Galaxy A57 और A37; मिड-रेंज के बनेंगे गेम चेंजर

सैमसंग अपनी पॉपुलर मिड-रेंज गैलेक्सी A-सीरीज के दो नए स्मार्टफोन्स को जल्द ही लॉन्च करने वाला है। ये फोन Galaxy A57 और Galaxy A37 होंगे। अब EU Energy Labels से फोन की बैटरी, IP रेटिंग सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण डेटा को रिवील किया है, जो Samsung A-सीरीज को पिछले मॉडल्स से बेहतर बनाते हैं। EU लेबल के अनुसार ये फोन लगभग 52 से 53 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.68-inch Display Size

₹45990

और जाने

discount

10% OFF

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.83inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹50999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹36999

खरीदिये

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹45999

खरीदिये

सबसे खास बात यह है कि Samsung ने इन दोनों मॉडल्स को IP68 वॉटर और डस्ट रेज़िस्टेंस के साथ लिस्ट किया है, जो उन्हें पानी और धूल से काफी बेहतर सुरक्षा देता है और पिछले Galaxy A36/A56 मॉडल्स पर एक बड़ा अपग्रेड साबित होता है। जिससे यह मिड-रेंज सेगमेंट में और भी आकर्षक फोन बनेंगे।

ये भी पढ़ें:होली में फोन भीगने की टेंशन खत्म, ₹15000 से कम में खरीदें ये 5 वॉटरप्रूफ फोन

Samsung Galaxy A57 और A37 के फीचर्स (लीक)

Galaxy A57 और A37 में हाई क्वालिटी FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, और यह 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ होगा जो कंटेंट स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो एक्सपीरियंस को स्मूद बनाता है। दोनों फोन में 50MP के प्राइमरी कैमरा के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आने की उम्मीद है, और 12MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए होगा। Galaxy A57 मॉडल को A-रेटिंग ड्रॉप रेजिस्टेंस भी मिली है, जबकि Galaxy A37 को थोड़ा B रेटिंग मिली है। दोनों फोन को C क्लास रिपेयरेबिलिटी रेटिंग दी गई है।

ये भी पढ़ें:मोबाइल चोरी होते ही तुरंत करें ये 6 काम, वरना Aadhaar-UPI से खाली हो सकता अकाउंट

फोन को IP68 रेटिंग मिली हुई मतलब है कि फोन पूरी तरह से धूल-प्रूफ है और इससे पानी के अंदर थोड़े समय के लिए भी सुरक्षित रह सकता है। IP68 रेटिंग वाले फोन आमतौर पर 1.5 मीटर तक पानी में लगभग 30 मिनट तक सुरक्षित रहते हैं, जिससे यह बारिश, छींटे में बेहतर सुरक्षा देता है।

Samsung Galaxy A57 और A37 लॉन्च और उपलब्धता

Samsung ने अभी तक Galaxy A57 और Galaxy A37 की आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन EU लेबल्स के बाद यह माना जा रहा है कि ये फोन मार्च 2026 में घोषणा के लिए तैयार हैं।

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹6,999 में खरीदें 8GB रैम, दमदार कैमरे वाला फोन; न धूल से डर, न पानी से
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।