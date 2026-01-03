Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy a57 5g spotted on bis launch expected soon may offer 50mp camera and android 16 out of the box
Samsung का एक और नया स्मार्टफोन, मिल सकता है 50MP का मेन कैमरा और ऐंड्रॉयड 16

Samsung का एक और नया स्मार्टफोन, मिल सकता है 50MP का मेन कैमरा और ऐंड्रॉयड 16

संक्षेप:

सैमसंग अपनी गैलेक्सी A सीरीज के नए फोन Samsung Galaxy A57 5G को जल्द लॉन्च कर सकता है। यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए गैलेक्सी A56 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकता है। फोन BIS पर लिस्ट हो गया है।

Jan 03, 2026 12:10 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56

  • checkAwesome Pink
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
flipkart-logo

₹36990

₹45999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

18% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹35980

₹43999

खरीदिये

Realme GT7

Realme GT7

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check256 GB /512 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹36999

खरीदिये

सैमसंग अपनी गैलेक्सी A सीरीज के नए फोन को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Samsung Galaxy A57 5G है। यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए गैलेक्सी A56 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकता है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच यह डिवाइस BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पर लिस्ट हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन बहुत जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। बीआईएस लिस्टिंग के अनुसार इस फोन का मॉडल नंबर SM-A576B/DS है। बीआईएस ने इस फोन को 31 दिसंबर को अप्रूव किया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56

  • checkAwesome Pink
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
flipkart-logo

₹36990

₹45999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

18% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹35980

₹43999

खरीदिये

Realme GT7

Realme GT7

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check256 GB /512 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹36999

खरीदिये

12जीबी तक की रैम और ऐंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स

मॉडल नंबर में DS का मतलब है कि यह फोन ड्यूल सिम सपोर्ट वाला होगा। हालांकि, सर्टिफिकेशन में फोन के मार्केटिंग नेम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मॉडल नंबरिंग के पैटर्न से कहा जा रहा है कि फोन गैलेक्सी A56 का सक्सेसर होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सैमसंग का यह फोन भारत में फरवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार सैमसंग का यह फोन Exynos 1680 चिपसेट पर काम कर सकता है। इसमें कंपनी Xclipse 550 GPU भी दे सकती है। फोन 12जीबी तक की रैम के साथ आ सकता है। साथ ही इसमें कंपनी ऐंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स ओएस दे सकती है।

ये भी पढ़ें:सबके पास होगा 12GB तक कि रैम वाला फोन, बिना किसी ऑफर कीमत मात्र ₹6899

मिल सकता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में पिछले मॉडल से बड़े सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा फोन में आपको एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया जा सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे सकती है। फिलहाल आइए आपको बताते हैं गैलेक्सी A56 5G के कुछ खास फीचर्स के बारे में।

ये भी पढ़ें:₹6 हजार सस्ता हुआ सैमसंग का यह 5G फोन, खुश कर देगी नई कीमत, फीचर कमाल के

सैमसंग गैलेक्सी A56 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग का यह फोन 6.7 इंच के फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले से लैस है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको Exynos 1580 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसका सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:₹350 से कम के प्लान में ₹35100 का फायदा, जियो टीवी फ्री, कॉलिंग, ओटीटी भी

(Photo: Sammobile)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।