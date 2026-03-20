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लॉन्च से पहले वीडियो में दिखा सैमसंग के नए फोन का जबर्दस्त लुक, फीचर और कीमत भी लीक

Mar 20, 2026 06:15 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सैमसंग अपनी गैलेक्सी A सीरीज के नए फोन - Galaxy A57 5G  को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसी इस फोन का एक हैंड्स-ऑन वीडियो सामने आया है, जिससे यूजर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। वीडियो में फोन के डीटेल्स को शेयर किया गया है।

लॉन्च से पहले वीडियो में दिखा सैमसंग के नए फोन का जबर्दस्त लुक, फीचर और कीमत भी लीक

सैमसंग अपनी गैलेक्सी A सीरीज के नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Samsung Galaxy A57 5G है। यह फोन बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा में है और इसके बारे में कई लीक रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। फोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसी इस फोन का एक हैंड्स-ऑन वीडियो सामने आया है, जिससे यूजर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। यह एक यूट्यूब वीडियो है, जिसे यूट्यूबर Maruf Mirzayev ने पोस्ट किया है। वीडियो में यूट्यूबर में फोन के डीटेल्स को शेयर किया है। आइए जानते हैं डीटेल।

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इन फीचर्स के साथ आएगा फोन

यूट्यूबर के अनुसार फोन में कंपनी 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। फोन में ऑफर किया जाने वाला यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स का होगा। फोन के बेजल्स पिछले मॉडल से स्लिम होंगे। इसकी थिकनेस 6.9mm बताई जा रही है। फोन मेटल फ्रेम के साथ आएगा और इसके ग्लास बैक के प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस भी ऑफर करने वाली है।

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यूट्यूबर की मानें, तो फोन में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर Exynos 1680 चिपसेट देने वाली है, जिसका AnTuTu स्कोर 1,138,000 है। यह फोन ऐंड्ऱॉयड 16 पर बेस्ड OneUI 8.5 पर काम करेगा। गेमिंग टेस्ट में पाया गया कि यह फोन एक्सट्रीम सेटिंग्स में 60 fps पर PUBG Mobile को सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे ऑफर करने वाली है।

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इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रवाइड ऐंगल लेंस और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल हो सकता है। कैमरा 30 fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफर करेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आएगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है।

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इतनी हो सकती है कीमत

कीमत की बात करें, तो फोन के 128जीबी वेरिएंट की कीमत 440 डॉलर से 450 डॉलर (करीब 40,900 रुपये से 41,900 रुपये) के बीच हो सकती है। वहीं, इसका 256जीबी वेरिएंट 475 डॉलर से 485 डॉलर (करीब 44,200 रुपये से 45,200 रुपये) के बीच हो सकती है।

(Main Image: T2 Online)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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