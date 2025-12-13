सैमसंग की वेबसाइट पर गजब का ऑफर, 3500 रुपये सस्ता हुआ का यह धांसू 5G स्मार्टफोन
सैमसंग की वेबसाइट पर गैलेक्सी A56 5G तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इस फोन को 3500 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 10 पर्सेंट का कैशबैक भी दे रही है। यह फोन 50MP के मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी से लैस है।
सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए धाकड़ डील है। यह धमाकेदार डील Samsung Galaxy A56 5G पर दी जा रही है। फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी वाले वेरिएंट की कीमत 41999 रुपये है। सैमसंग की डील में आप इस फोन को 3500 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। इस डिस्काउंट के लिए आपको HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करना होगा। अगर आप सैमसंग ऐक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो आपको 10 पर्सेंट का कैशबैक मिलेगा। फोन पर 20 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी A56 5G
कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह फुल एचडी+ डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी मिलेगा। सैमसंग का यह फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है।
प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1580 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग वाले इस फोन में आपको ऐंड्रॉयज 15 पर बेस्ड OneUI 7 ओएस देखने को मिलेगा। दमदार साउंड के लिए कंपनी इस फोन मेम स्टीरियो स्पीकर्स दे रही है। फोन तीन कलर ऑप्शन- ऑसम लाइटग्रे, ऑसम ग्रेफाइट और ऑसम ऑलिव में आता है।
