पूरे ₹16000 की कटौती, Amazon सेल में सबसे कम कीमत में मिल रहा यह पॉपुलर सैमसंग फोन

संक्षेप: Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale में Samsung Galaxy A55 5G का 8GB+128GB वेरिएंट इस समय मात्र 23,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। दावा है कि यह फोन की अब तक की सबसे कम कीमत है। यानी फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 16,000 रुपये सस्ता मिल रहा है।

Samsung Galaxy A55 5G at lowest price: नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, वो भी Samsung का, तो यह खबर आपके लिए है। सैमसंग का एक बेस्ट सेलिंग फोन Amazon Great Indian Festival Sale में अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy A55 5G की। लॉन्च के समय इस फोन की शुरुआती कीमत 40 हजार रुपये थी लेकिन यह फोन सेल में लॉन्च प्राइस से सीधे 16,000 रपये सस्ता मिल रहा है। अमेजन सेल 20 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत डील का फायदा उठा लीजिए। चलिए डिटेल में जानते हैं इस फोन पर मिल रही डील के बारे में सबकुछ...

लॉन्च से 16,000 सस्ता मिल रहा फोन Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale में Samsung Galaxy A55 5G का 8GB+128GB वेरिएंट इस समय मात्र 23,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। दावा है कि यह फोन की अब तक की सबसे कम कीमत है। यानी फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 16,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। इस कीमत में ऑसम नेवी कलर वेरिएंट मिल रहा है।

बता दें कि, लॉन्च के समय, गैलेक्सी A55 5G की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 42,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये थी। इसे ऑसम आइसब्लू और ऑसम नेवी शेड्स कलर्स में लॉन्च किया गया था।

Samsung Galaxy A55 5G की खासियत फोन डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट के साथ आता है। फोन एंड्रॉयड 14 के साथ लॉन्च हुआ था। लॉन्च के समय, कंपनी ने कहा था कि फोन चार एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और पांच साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। इस फोन में 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और विजन बूस्टर फीचर के साथ आता है। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ आता है।

सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फोन एक्सीनॉस 1480 प्रोसेसर पर चलता है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से फोन को तीन कॉन्फिगरेशन - 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB में लॉन्च किया गया था। माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में ऑटोफोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 5-मेगापिक्सेल का मैक्रो कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 32-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।