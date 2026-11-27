लगता है कि Samsung अब गैलेक्सी A-सीरीज में दो नए मॉडल Galaxy A58 और Galaxy A38 को जोड़ने की तैयारी में है। इन दोनों फोन्स को अब गीकबेंच लिस्टिंग पर देखा गया है, जिससे इसकी कई जानकारी सामने आ गई है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं…

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमसंग गैलेक्सी A58 और गैलेक्सी A38 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा होगा।

Samsung अपनी गैलेक्सी A-सीरीज में नए मॉडल जोड़ने की तैयार कर रहा है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy A58 and Galaxy A38 की, जिसे इस साल की शुरुआत में आए Galaxy A57 और Galaxy A37 के सक्सेसर के तौर पर बाजार में उतारा जाएगा। खबर है कि गैलेक्सी A-सीरीज के ये दोनों मॉडल एक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर देखे गए हैं, और इस लिस्टिंग से दोनों की चिपसेट, रैम, ओएस और परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी सामने आ गई है। उम्मीद है कि इन फोन में अलग-अलग एक्सीनॉस और मीडियाटेक चिपसेट दिए जाएंगे। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

सैमसंग गैलेक्सी A58 और गैलेक्सी A38 स्पेसिफिकेशन, फीचर्स (संभावित) गैजेट्स360 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दो नए सैमसंग स्मार्टफोन को मॉडल नंबर SM-A586B और SM-A386B के साथ गीकबेंच बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया गया है। इन मॉडल नंबरों को पहले अलग-अलग सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर देखा गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये गैलेक्सी A58 और गैलेक्सी A38 के मॉडल नंबर हो सकते हैं। गीकबेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि दोनों फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 17 के साथ चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किए जाएंगे।

इसके अलावा, सैमसंग गैलेक्सी A58 सैमसंग S5E8865 प्रोसेसर के साथ दिखाई दिया है, जो कि अपने पिछले मॉडल के समान सैमसंग का एक्सीनॉस 1680 चिपसेट हो सकता है। इसमें नौ सीपीयू कोर हो सकते हैं, जिसमें चार एफिशियंसी कोर 1.95 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए, चार परफॉर्मेंस कोर 2.7 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए, और एक प्राइम कोर है, जो 3.0 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड प्रदान करता है। स्मार्टफोन Samsung Xclipse 550 जीपीयू के साथ आ सकता है। टेस्ट किए गए यूनिट में 7.08GB रैम है, जिसे 8GB रैम के रूप में बेचा जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन ने गीकबेंच के सिंगल-कोर परफॉर्मेंस टेस्ट पर 1,183 अंक और मल्टी-कोर परफॉर्मेंस टेस्ट में 3,759 अंक हासिल किए हैं।

दूसरी ओर, सैमसंग गैलेक्सी A38 को मीडियाटेक MT6881 प्रोसेसर के साथ गीकबेंच पर लिस्ट किया गया है, जिसे ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7500 चिपसेट कहा जा रहा है, जिसे आर्म माली-G625 MC2 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि इसमें 2.0 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए चार एफिशियंसी कोर और चार परफॉर्मेंस कोर हैं, जो 2.6 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड प्रदान करते हैं। फोन को 5.07GB रैम के साथ लिस्ट किया गया है, जिसे 6GB रैम के तौर पर बेचा जाएगा। गैलेक्सी A38 ने सिंगल-कोर और मल्टी-कोर परफॉर्मेंस टेस्ट में 996 और 2,417 अंक हासिल किए हैं।