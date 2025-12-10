13% OFF
Samsung Galaxy A36
- 8 GB / 12 GB RAM
- 128 GB / 256 GB Storage
- 6.7 inches Display Size
₹33999₹38999
खरीदिये
बल्ले-बल्ले! 50MP कैमरा, नेक्स्ट-लेवल AI फीचर्स के साथ आ रहे Samsung के 3 फोन, 6 साल चलेंगे नॉन-स्टॉप
Samsung Galaxy A36 और Galaxy A56 5G जल्द भारत में लॉन्च होने वाले हैं। यह फोन 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा और 6 साल तक OS अपडेट जैसे फीचर्स के साथ मिड-रेंज यूजर्स की पहली पसंद बन सकते हैं। जानिए लॉन्च टाइमलाइन, कीमत, फीचर्स।
अगर आप 2025 में नया बजट या मिड-रेंज स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो Samsung की नई A-सीरीज आपके लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। कंपनी ने 2025 की शुरुआत में Samsung Galaxy A36 5G और Samsung Galaxy A56 5G को ग्लोबली लॉन्च किया अब कंपनी दोनों मॉडल्स के सक्सेसर को भारत में पेश करने की तैयारियां कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में इनकी लॉन्चिंग मार्च 2025 के आसपास हो सकती है।
ये फोन सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि फीचर्स और पावर में भी पहले मॉडल से बेहतर होंगे। दोनों फोन में 6.7-इंच AMOLED स्क्रीन, फास्ट 120Hz रिफ्रेश रेट, 5000mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग, ट्रिपल कैमरा सेटअप और 6 साल तक OS + सिक्योरिटी अपडेट जो बजट स्मार्टफोन में शायद ही देखने को मिलेंगे। पॉपुलर टिप्सटर के दावों के अनुसार, दक्षिण कोरियाई कंपनी Samsung Galaxy A07 5G बजट रेंज में आएगा और यह इसी महीने या अगले साल लॉन्च हो सकता है।
माना जा रहा है कि ब्रांड Galaxy A37 और Galaxy A57 को भी उसी समय पेश करेगा। टिप्सटर अभिषेक यादव के एक्स पोस्ट के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी ए07 5G के दिसंबर या जनवरी 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है।
Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G के फीचर्स (संभावित)
डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ट: दोनों फोन में 6.7-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट और संभवतः 1200nits तक ब्राइटनेस। Galaxy A57 मॉडल में Exynos 1580 चिपसेट होगा, जबकि Galaxy A37 में Snapdragon 6 Gen 3 या Snapdragon 7s Gen 2 की संभावना जताई गई है। फोन बिल्ट IP67 रेटिंग के साथ होंगे मतलब धूल और पानी से सुरक्षा मिलेगी।
बैटरी, चार्जिंग और परफॉर्मेंस: दोनों फोन में 5,000mAh बैटरी दी गयी है, जो लंबे समय तक बैकअप देगी। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। परफॉर्मेंस और मल्टी-टास्किंग के लिए उपयुक्त चिप्स रोजमर्रा इस्तेमाल, सोशल मीडिया, वीडियो, गेमिंग ऑप्शन हैं।
कैमरा और स्मार्ट फीचर्स: Galaxy A57 5G का कैमरा सेटअप: 50MP प्राइमरी + 12MP अल्ट्रा-वाइड + 5MP मैक्रो, फ्रंट में 12MP सेल्फी कैमरा। Galaxy A37 5G में भी 50MP मुख्य कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड + 5MP मैक्रो कैमरा और सामने 12MP फ्रंट कैमरा मिलने की जानकारी है। दोनों में Samsung की नई AI-पावर्ड “Awesome Intelligence” फीचर्स आएंगे जैसे बेहतर फोटो एडिटिंग, Object Removal, Circle-to-Search आदि।
सॉफ्टवेयर और अपडेट सपोर्ट: दोनों फोन Android 15 आधारित One UI 7 के साथ आएंगे। खास बात यह है कि Samsung ने इन पर 6 साल तक Android OS + सिक्योरिटी अपडेट्स देने की बात कही है।
