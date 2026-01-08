Hindustan Hindi News
50MP कैमरा और धांसू AI फीचर्स के साथ जल्द आ रहे Samsung के 3 नए फोन्स, 6 साल तक रहेंगे नए जैसे

50MP कैमरा और धांसू AI फीचर्स के साथ जल्द आ रहे Samsung के 3 नए फोन्स, 6 साल तक रहेंगे नए जैसे

संक्षेप:

Samsung Galaxy A57, Galaxy A37 और Galaxy A07 5G की लॉन्च टाइमलाइन लीक हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार Galaxy A07 5G पहले आएगा, जबकि Galaxy A37 और Galaxy A57 5G फरवरी में भारत में लॉन्च हो सकते हैं। जानिये डिटेल्स:

Jan 08, 2026 09:08 am IST Himani Gupta
Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.68-inch Display Size

₹45990

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
₹47376

₹54999

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
₹47998

₹54999

Galaxy A37

Galaxy A37

  • checkBlack/White/Lime
  • check8GB up to 12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
₹29999

₹34999

Samsung अपनी Galaxy A-सीरीज को जल्दी ही नई लॉन्च लाइनअप के साथ अपडेट करने वाला है। हाल ही में इस सीरीज के अपकमिंग मॉडल Galaxy A57, Galaxy A37 और Galaxy A07 5G की लॉन्च टाइमलाइन लीक हो गई है। पॉपुलर टिपस्टर के अनुसार, Galaxy A07 5G इसी महीने आएगा और सबसे पहले बाजार में प्रवेश कर सकता है, जबकि Galaxy A37 और Galaxy A57 5G की लॉन्च फरवरी 2026 में शुरू हो सकती है। फिलहाल इन मॉडलों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन लीक जानकारी हमें इनके प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, संभावित फीचर्स और लॉन्च विंडो के बारे में काफी संकेत देती है। इससे यह साफ़ होता है कि Samsung 2026 के शुरुआती महीनों में मिड-रेंज और बजट 5G स्मार्टफोन सेगमेंट में जोरदार कदम रखने वाला है।

Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G के फीचर्स (संभावित)

डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ट: दोनों फोन में 6.7-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट और संभवतः 1200nits तक ब्राइटनेस। Galaxy A57 मॉडल में Exynos 1580 चिपसेट होगा, जबकि Galaxy A37 में Snapdragon 6 Gen 3 या Snapdragon 7s Gen 2 की संभावना जताई गई है। फोन बिल्ट IP67 रेटिंग के साथ होंगे मतलब धूल और पानी से सुरक्षा मिलेगी।

बैटरी, चार्जिंग और परफॉर्मेंस: दोनों फोन में 5,000mAh बैटरी दी गयी है, जो लंबे समय तक बैकअप देगी। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। परफॉर्मेंस और मल्टी-टास्किंग के लिए उपयुक्त चिप्स रोजमर्रा इस्तेमाल, सोशल मीडिया, वीडियो, गेमिंग ऑप्शन हैं।

ये भी पढ़ें:IP64 वॉटर-रेसिस्टेंट, बड़ी स्क्रीन, दमदार प्रोसेसर के साथ आ रहा Tecno का बजट फोन

कैमरा और स्मार्ट फीचर्स: Galaxy A57 5G का कैमरा सेटअप: 50MP प्राइमरी + 12MP अल्ट्रा-वाइड + 5MP मैक्रो, फ्रंट में 12MP सेल्फी कैमरा। Galaxy A37 5G में भी 50MP मुख्य कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड + 5MP मैक्रो कैमरा और सामने 12MP फ्रंट कैमरा मिलने की जानकारी है। दोनों में Samsung की नई AI-पावर्ड “Awesome Intelligence” फीचर्स आएंगे जैसे बेहतर फोटो एडिटिंग, Object Removal, Circle-to-Search आदि।

सॉफ्टवेयर और अपडेट सपोर्ट: दोनों फोन Android 15 आधारित One UI 7 के साथ आएंगे। खास बात यह है कि Samsung ने इन पर 6 साल तक Android OS + सिक्योरिटी अपडेट्स देने की बात कही है।

ये भी पढ़ें:UPI से जुड़ा नया नियम लागू, गलती की तो अकाउंट होगा ब्लॉक
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें

