लॉन्च से पहले लीक हुई Samsung Galaxy A57 और A37 की कीमत, Galaxy A56-A36 के मुकाबले हैं बहुत महंगे

Mar 05, 2026 08:16 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Samsung Galaxy A57 और Galaxy A37 की यूरोपीयन रिटेल लिस्टिंग लीक हो गई है, जिससे दोनों मिड-रेंज फोन की कीमत बढ़ने की डिटेल मिली है। इसके साथ ही दोनों फोन 5000mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग और AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाला हैं यह भी कन्फर्म हुआ है।

Samsung अपनी A-सीरीज के दो नए मिड-रेंज स्मार्टफोन्स Galaxy A57 और Galaxy A37 को जल्द लॉन्च करने वाला है। अब फोन के लॉन्च से पहले इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए है। लीक रिटेल लिस्टिंग के मुताबिक़ दोनों फोन की कीमत पिछली पीढ़ी की तुलना में काफी बढ़ सकती है, जिससे यूजर्स के बजट पर असर पड़ेगा। यूरोपियन लिस्टिंग में सामने आया है कि Galaxy A57 और A37 के अलग-अलग वेरिएंट्स के प्राइस लगभग €439 से लेकर €609 (लगभग 47,000 से 65,000 रुपए तक) के आसपास हो सकते हैं। कीमत में यह उछाल Samsung के पुराने A-सीरीज मॉडल्स जैसे A36 और A56 से ज्यादा है, जो पहले कम दाम में उपलब्ध थे।

Samsung Galaxy A57 & A37 का प्राइस लीक

Samsung Galaxy A57 और Galaxy A37 की यूरोपियन रिटेल लिस्टिंग सामने आ चुकी है, जिससे पता चलता है कि दोनों फोन की कीमत इस बार बढ़ सकती है। टिपस्टर अशोक मोर ने लीक जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि Galaxy A57 का 6GB+128GB मॉडल लगभग 47,000 रुपए के आसपास होगा। वहीं Galaxy A37 का 8GB+128GB मॉडल भी लगभग 38,000 रुपए के आसपास रह सकता है।

8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा खेल! 1 क्लिक में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

वहीं भारत में मार्च 2025 में लॉन्च हुए Samsung Galaxy A56 5G की शुरुआती कीमत (8GB+128GB) 41,999 रुपए थी, जबकि Galaxy A36 5G (8GB+128GB) की शुरुआती कीमत 32,999 रुपए थी।

लॉन्च से पहले ही महंगे हुए Galaxy A57-A37

Samsung Galaxy A57 के फीचर्स (लीक)

Samsung Galaxy A57 एक प्रीमियम मिड-रेंज फोन हो सकता है। यह फोन 6.6-इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा जो गेमिंग और वीडियो के लिए स्मूद अनुभव देगा। इसमें Samsung का Exynos 1680 चिपसेट होने की उम्मीद है, जो पिछले मॉडलों से अच्छा परफॉर्मेंस देता है। बैटरी की बात करें तो A57 में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। साथ ही फोन में IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस भी मिलने की उम्मीद है।

₹15000 से कम में खरीदें 16GB रैम, 108MP कैमरा वाले 3 जबरदस्त फोन, DSLR जैसी फोटो

Samsung Galaxy A37 के फीचर्स (संभावित)

Galaxy A37 में Exynos 1480 प्रोसेसर मिलने की संभावना है, जो पिछले A55 जैसे मॉडल्स में भी उपयोग हुआ था। A37 में 5000mAh बैटरी और 45W चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे कि A57 में मिलता है। कैमरा सेटअप में Galaxy A37 में 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 5MP मैक्रो कैमरा दिया जा सकता है जो मिड-रेंज यूजर्स के लिए काफी अच्छा है। फ्रंट कैमरा भी लगभग 12MP की हो सकता है।

लॉन्च प्राइस से पूरे ₹15000 सस्ता हुआ Vivo का 200MP कैमरे वाला रफ एंड टफ फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

Samsung

