Samsung के दो नए फोन, लॉन्च से पहले सामने आया धांसू लुक, मिलेंगे धाकड़ फीचर
सैमसंग अपने दो नए फोन लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इन अपकमिंग फोन्स का नाम Galaxy A37 और Galaxy A57 है। कंपनी ने इन फोन की लॉन्च डेट के बारे में जानकारी नहीं दी है। इसी बीच इन फोन के हैंड्स-ऑन वीडियो सामने आ गए हैं।
सैमसंग अपने दो नए फोन लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इन अपकमिंग फोन्स का नाम Galaxy A37 और Galaxy A57 है। कंपनी ने इन फोन की लॉन्च डेट के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसी बीच इन फोन के हैंड्स-ऑन वीडियो सामने आ गए हैं। इन वीडियो को X यूजर @VerdeSelvans ने शेयर किया है। वीडियो से फोन्स के डिजाइन के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है। ये फोन तीन लेंस वाले वर्टिकल कैमरा यूनिट के साथ आएंगे। डिवाइसेज के राइट साइड में पावर और वॉल्यूम बटन के साथ सैमसंग का Key Island डिजाइन दिया गया है। कंपनी के ये नए फोन फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले, 120Hz के रिफ्रेश रेट और Exynos चिपसेट के साथ आएंगे।
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ट्रिपल कैमरा यूनिट और थिक बेजल्स
गैलेक्सी A37 का जो वीडियो सामने आया है, उसमें फोन के ग्रीन कलर ऑप्शन को देखा जा सकता है। कंपनी का यह फोन फ्लैट डिस्प्ले और थोड़े थिक बेजल्स के साथ आएगा। डिस्प्ले में सेल्फी शूटर के लिए होल पंच कटआउट दिया गया है। फोन में कंपनी की आइलैंड डिजाइन ऑफर करने वाली है। राइट एज पर हल्की उठी हुई पोजिशन में वॉल्यूम रॉकर्ज दिए गए हैं। कंपनी का यह फोन वीडियो में ट्रिपल कैमरा यूनिट वाला लग रहा है, जो वर्टिकली लगे हैं। कैमरा मॉड्यूल के बाहर एक एलईडी फ्लैश दिया गया है। वहीं, फोन के बॉटम में आप कंपनी का लोगो देख सकते हैं।
A57 में मिलेंगे थिन बेजल्स
गैलेक्सी A57 की बात करें, तो वीडियो में फोन का पर्पल शेड दिखाया गया है। इसका डिजाइन गैलेक्सी A37 जैसा है। इसमें भी आपको फ्लैट डिस्प्ले के साथ सेल्फी कैमरा के साथ पंच होल कटआउट दिखेगा। हालांकि, इसके बेजल A37 के मुकाबले थोड़ी थिन हैं। यह फोन भी की आइलैंड 2.0 डिजाइन वाला होगा। इसका रियर कैमरा मॉड्यूल भी A37 जैसा ही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इन फोन को इस महीने के आखिर में लॉन्च कर सकती है।
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इन फीचर्स के साथ आ सकते हैं फोन
फीचर्स की जहां तक बात है, तो लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इन फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जाएगा। वहीं, सेल्फी के लिए इनमें कंपनी 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे सकती है। फोन्स IP68 रेटिंग वाली बिल्ड क्वॉलिटी के साथ आ सकते हैं। गैलेक्सी A57 का डिस्प्ले 6.6 इंच का हो सकता है।
वहीं, गैलेक्सी A37 में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। फोन्स में ऑफर किया जाने वाला फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। प्रोसेसर के तौर पर गैलेक्सी A57 में आपको Exynos 1680 और गैलेक्सी A37 मे Exynis 1480 चिपसेट देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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