लॉन्च प्राइस से 12 हजार रुपये तक सस्ते हुए सैमसंग और मोटोरोला के 5G फोन, चौंका देगी नई कीमत

लॉन्च प्राइस से 12 हजार रुपये तक सस्ते हुए सैमसंग और मोटोरोला के 5G फोन, चौंका देगी नई कीमत

संक्षेप: सैमसंग और मोटोरोला के दो धांसू स्मार्टफोन अपने लॉन्च प्राइस से 12 हजार रुपये तक सस्ते हो गए हैं। इन फोन में कंपनियां 32 मेगापिक्सल तक का सेल्फी कैमरा और 5000mAh की बैटरी ऑफर कर रही हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Thu, 20 Nov 2025 11:47 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सैमसंग और मोटोरोला के दो धांसू स्मार्टफोन अपने लॉन्च प्राइस से 12 हजार रुपये तक सस्ते हो गए हैं। इन फोन का नाम Samsung Galaxy A35 5G और Motorola Edge 50 Fusion है। इन फोन पर तगड़ा कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फीचर्स की बात करें, तो इन फोन में कंपनियां 32 मेगापिक्सल तक का सेल्फी कैमरा और 5000mAh की बैटरी ऑफर कर रही हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G

लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 30999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 18999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 6.6 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले से लैस है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोन Exynos 1380 प्रोसेसर पर काम करता है। आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

मोटोरोला एज 50 फ्यूजन

लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 18999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। फोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 भी दिया गया है।

ये भी पढ़ें:50MP के सेल्फी कैमरा वाला नया फोन, 19 मिनट से कम में 50% चार्ज, AI फीचर भी

फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है।

