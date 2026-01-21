Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy A35 5G 8GB 256GB variant is now rupees 8799 cheaper from launch price amazon deal

खुशखबरी! लॉन्च प्राइस से 8799 रुपये सस्ता हुआ Samsung का 5G फोन, कैशबैक भी

संक्षेप:

सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज का धांसू फोन- Samsung Galaxy A35 5G लॉन्च प्राइस से 8799 रुपये सस्ते में मिल रहा है। कैशबैक ऑफर में यह फोन 1260 रुपये तक और सस्ता हो सकता है। आप इस फोन को शानदार एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

Jan 21, 2026 03:37 pm IST Kumar Prashant Singh
सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज का धांसू फोन- Samsung Galaxy A35 5G लॉन्च प्राइस से 8799 रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 33999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट अमेजन पर 25200 रुपये का मिल रहा है। कैशबैक ऑफर में यह फोन 1260 रुपये तक और सस्ता हो सकता है। आप इस फोन को शानदार एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

इस स्मार्टफोन में कंपनी 2340x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। गैलेक्सी A35 5G 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। यह डिवाइस Exynos 1380 चिपसेट पर काम करता है। फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप ऑफर किया जा रहा है।

Photo: Expert Reviews

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, इसमें सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। कंपनी इस फोन को चार ओएस अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट देगी। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

(Main Image: CNET)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Samsung

