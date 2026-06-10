इतनी होगी Samsung Galaxy A27 की कीमत, लॉन्च से पहले देखें कितना रखना होगा बजट

Samsung Galaxy A27 Pricing Leak: लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने अपकमिंग गैलेक्सी A27 की कीमत लीक कर दी है। लीक कीमतों से हिंट मिलता है कि यह पिछले मॉडल की तुलना में काफी महंगा होगा। चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

Samsung Galaxy A27 Pricing Leak: सैमसंग तेजी से अपने पोर्टफोलियों का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी गैलेक्सी A27 को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों है। अब लॉन्च से पहले ही एक टिप्स्टर ने सोशल मीडिया पर कथित फोन की कीमत लीक कर दी है। यह यूरोप में अपने पिछले मॉडल गैलेक्सी A26 की तुलना में काफी अधिक कीमत के साथ लॉन्च हो सकता है। मलेशिया के SIRIM डेटाबेस और यूएस FCC वेबसाइट सहित कई सर्टिफिकेशन प्लेटफार्म्स पर फोन दिखाई देने के कुछ ही समय बाद फोन की कीमत सामने आई है। चलिए जानते हैं इस फोन को खरीदने के लिए कितना बजट रखना होगा...

Samsung Galaxy A27 की कीमत (लीक के अनुसार) टिप्स्टर रोलैंड क्वांड्ट ने डिसेंट्रलाइज्ड माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ब्लूस्काई सोशल पर एक पोस्ट में गैलेक्सी A27 की संभावित कीमत की जानकारी शेयर की है। लीक के अनुसार, यह फोन 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले कॉन्फिगरेशन में 349 यूरो ​​(लगभग 38,500 रुपये) की कीमत पर आ सकता है। वहीं, इसके ज्यादा कैपेसिटी वाले 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 439 यूरो (लगभग 48,400 रुपये) बताई जा रही है।

अगर यह जानकारी सही है, तो गैलेक्सी A26 की तुलना में इसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। कंपेरिजन के लिए बता दें कि सैमसंग ने यूरोप में गैलेक्सी A26 का 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 299 यूरो (लगभग 33,000 रुपये) और 256GB वाला मॉडल 369 यूरो (लगभग 40,700 रुपये) में लॉन्च किया था। इससे पता चलता है कि गैलेक्सी A27 के बेस वेरिएंट की कीमत में 50 यूरो (करीब 5,500 रुपये) और टॉप-एंड मॉडल की कीमत में 70 यूरो (करीब 7,700 रुपये) की बढ़ोतरी हो सकती है।

Samsung Galaxy A27 की खासियत (लीक के अनुसार) पिछले लीक के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी A27 में 6.7 इंच का फुल-एचडी प्लस डिस्प्ले हो सकता है। फोन को स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट पावर दे सकता है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की भी जानकारी है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 2-मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा होगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा हो सकता है। इस फोन में 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी होने की अफवाह है।

सैमसंग गैलेक्सी A27 को हाल ही में मलेशिया की SIRIM सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था। लिस्टिंग से किसी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि कंपनी इस फोन पर जोर शोर से काम कर रही है और सैमसंग जल्द ही कई बाजारों में फोन को लॉन्च कर सकती है।