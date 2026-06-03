भारत में बस इतनी होगी Samsung Galaxy A27 की कीमत, लॉन्च डिटेल भी लीक; यह होगा खास

Samsung Galaxy A27 जल्द लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले ही फोन कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर देखा जा चुका है। अब इस फोन की भारतीय कीमत और लॉन्च टाइमलाइन सामने आ गई है। आप भी देखें इसे खरीदने के लिए कितना बजट रखना होगा।

Samsung Galaxy A27 Price In India Leak: ऐसा लग रहा है कि Samsung एक बार फिर अपनी Galaxy A-सीरीज लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। Samsung Galaxy A27, जिसके Galaxy A26 के सक्सेसर के तौर पर आने की उम्मीद है, अब US FCC सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर दिखाई दिया है। इससे हिंट मिलता है कि इसका ऑफिशियल लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि, FCC लिस्टिंग में फोन के हार्डवेयर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। पिछली बेंचमार्क लिस्टिंग और लीक हुए रेंडर्स को मिलाकर, अब हमें इस आने वाले मिड-रेंज स्मार्टफोन से क्या उम्मीद करनी चाहिए, इसका काफी अच्छा अंदाजा हो गया है।

FCC लिस्टिंग से इसके जल्द लॉन्च होने का हिंट मिला टाइम्सनाउ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सैमसंग गैलेक्सी A27 कथित तौर पर FCC डेटाबेस पर दो अलग-अलग मॉडल नंबर्स के साथ दिखाई दिया है, जो अलग-अलग क्षेत्रों के लिए फोन के मॉडल नंबर हो सकते हैं। लिस्टिंग से हिंट मिलता है कि सैमसंग आने वाले हफ्तों में किसी समय इस फोन को लॉन्च कर सकता है। इंडस्ट्री के सूत्रों और सामने आए सर्टिफिकेशन्स फिलहाल यह हिंट देते हैं कि यह फोन जुलाई 2026 के अंत तक आ सकता है।

Samsung Galaxy A27 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) पिछली गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार, गैलेक्सी A27 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट हो सकता है। बेंचमार्क डेटाबेस में यह भी बताया गया है कि इसमें 6GB रैम और एंड्रॉयड 16 आउट-ऑफ-द-बॉक्स मिलेगा। सामने की तरफ, इस फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.7-इंच की बड़ी एमोलेड डिस्प्ले होने की उम्मीद है; यह एक ऐसा फीचर है जो अब प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में काफी आम हो गया है। बैटरी लाइफ भी इसकी एक और खासियत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन में 5000mAh की बैटरी हो सकती है, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

लीक हुए रेंडर्स से पता चलता है कि कंपनी Galaxy A27 को ब्लैक, पिंक और लाइट ब्लू कलर ऑप्शन में पेश कर सकती है। इस फोन में पिल-शेप का कैमरा मॉड्यूल होने की भी उम्मीद है, जिसमें तीन रियर कैमरे लगे होंगे। इस सेटअप में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 5-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2-मेगापिक्सेल का मैक्रो कैमरा शामिल हो सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, सैमसंग इसमें 12-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दे सकता है। इस फोन का साइज लगभग 162.4x78.2x7.8mm होने और इसका वजन लगभग 200 ग्राम होने की उम्मीद है।