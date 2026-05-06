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कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स के साथ आ रहा Samsung का नया Galaxy A27, कंपनी की साइट पर दिखा फोन

May 06, 2026 09:00 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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सैमसंग जल्द अपने मिड-रेंज सेगमेंट में एक नए फोन Samsung Galaxy A27 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। Galaxy A27 की ऑफिशियल लिस्टिंग सामने आ गई है, जिसमें इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन का खुलासा हुआ है।

कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स के साथ आ रहा Samsung का नया Galaxy A27, कंपनी की साइट पर दिखा फोन

Samsung की A-सीरीज हमेशा से ही बजट और मिड-रेंज यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर रही है। सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में गैलेक्सी A37 और गैलेक्सी A57 मॉडल के साथ अपनी गैलेक्सी A सीरीज को एक्सपेंड किया था। अब कंपनी इस सीरीज में एक और नया फोन जोड़ने की तैयारी कर रही है जो Samsung Galaxy A27 होगा। हाल ही में Galaxy A27 की ऑफिशियल लिस्टिंग सामने आई है, जिससे इसके कई अहम फीचर्स और स्पेसिफिकेशन का खुलासा हुआ है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि यह फोन जल्द ही मार्केट में लॉन्च हो सकता है।

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इससे पहले भी कई लीक इसके डिज़ाइन और मुख्य स्पेसिफिकेशन्स के बारे में संकेत दे चुके हैं। इसमें स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 3 चिपसेट और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने की संभावना है। गैलेक्सी A27 पिछले साल के सैमसंग गैलेक्सी A26 का सक्सेसर माना जा रहा है।

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सैमसंग की ब्राजील वेबसाइट पर दिखा गैलेक्सी A27। सैमसंग की वेबसाइट पर इसकी उपस्थिति से संकेत मिलता है कि स्मार्टफोन का लॉन्च बहुत दूर नहीं है। इसमें सेल्फी कैमरे के लिए डिस्प्ले पर होल-पंच कटआउट और पीछे तीन कैमरे होने की उम्मीद है। इस हैंडसेट में सैमसंग का की आइलैंड फीचर होने की भी संभावना है।

Samsung Galaxy A27 के संभावित फीचर्स

सैमसंग के इस फोन 50MP का मेन कैमरा मिलने की उम्मीद है, जो अच्छी क्वालिटी की फोटो क्लिक कर सकता है। इसके साथ ही इसमें अन्य कैमरा सेंसर भी दिए जा सकते हैं, जो 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा मिलने की उम्मीद है। सेल्फी के लिए भी इसमें 12MP का अच्छा फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है, जिससे वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के लिए फोटो बेहतर आएंगे।

Samsung Galaxy A27 में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दे सकती है, जिससे फोन रोजमर्रा के काम आसानी से कर सके। मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया और हल्की गेमिंग के लिए यह फोन एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इस फोन में बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो पूरे दिन आराम से चल सकती है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा।

आगामी गैलेक्सी A27 5G को IMEI डेटाबेस और Geekbench वेबसाइट पर भी देखा गया है, जिसका मॉडल नंबर SM-A276B है। इसमें 6GB रैम और Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम होने की उम्मीद है। बताते चलें कि गैलेक्सी A26 पिछले साल मार्च में भारत में 24,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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