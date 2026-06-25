आ गया Samsung का धांसू 5G फोन, AI फीचर्स की भरमार, कैमरा और बैटरी भी दमदार, 6 साल कर रहेगा नए जैसा

Samsung ने A-सीरीज से नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy A27 5G को भारत समेत वैश्विक बाजारों में लॉन्च कर दिया है। फोन कई धांसू फीचर्स पैक करता है। इसमें एडवांस AI फीचर्स शामिल हैं और इसमें 5000 एमएएच बैटरी है। देखें फोन में क्या-क्या खास है।

Samsung Galaxy A27 5G Launched in india: सैमसंग ने आज भारत समेत ग्लोबल मार्केट में नया Galaxy A27 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह फोन शानदार डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस और ढेर सारे काम के AI फीचर्स के साथ आता है। इसे Galaxy A26 5G के अपग्रेड के तौर पर लॉन्च किया गया है। नए गैलेक्सी A27 5G में कई इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं सैमसंग के नए फोन में क्या-क्या खास मिलता है...

स्मूद और बड़ा डिस्प्ले, लाइटवेट भी नए गैलेक्सी A27 5G में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें अपग्रेडेड Infinity-O डिस्प्ले भी है, जो एक छोटे पंच-होल डिजाइन के जरिए कैमरे के दिखने वाले हिस्से को कम करता है। पतले और ज्यादा बैलेंस्ड बेजेल के साथ, यह स्क्रीन स्पेस बढ़ाता है और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाकर कंटेंट को मुख्य रूप से सामने रखता है। 7.8mm की पतली बॉडी के साथ, गैलेक्सी A27 5G को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर के हाथों में कंफर्टेबल रहे ताकि इसे पूरे दिन आराम से इस्तेमाल किया जा सके। 200 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 7.8 एमएम है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।

हैवी रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 मोबाइल प्लेटफॉर्म पर चलने वाला गैलेक्सी A27 5G पूरे दिन ज्यादा तेजी से काम करता है, चाहे यूजर्स ऐप्स के बीच स्विच कर रहे हों या एक साथ कई काम (मल्टीटास्किंग) कर रहे हों। GPU परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट से गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए स्मूद ग्राफिक्स मिलते हैं, जबकि लेटेस्ट हाई-स्पीड मेमोरी तेज डेटा ट्रांसफर और बेहतर पावर एफिशिएंसी देती है। म और स्टोरेज के हिसाब से फोन को तीन वेरिएंट - 6+128GB, 8+128GB और 8+256GB में लॉन्च किया गया है। माइक्रोएसडी कार्ड से इसके स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरा और बैटरी भी दमदार गैलेक्सी A27 5G में 12 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जो ज्यादा ब्राइटनेस और बेहतर कलर्स को कैप्चर करता है, जिससे अलग-अलग तरह की लाइटिंग में भी सेल्फी ज्यादा नैचुरल लगती हैं। फोन में तीन रियर कैमरे हैं, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सेल का मैक्रो कैमरा शामिल है। फोन में 5000mAh बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

फोन में AI फीचर्स की भरमार मौजूदा AI फीचर्स में किए गए अपग्रेड से फोन ज्यादा एडवांस हो गया है। Google के 'सर्कल टू सर्च' (Circle to Search) में अब एक साथ कई चीजों को पहचानने की सुविधा है, जिससे यूजर्स एक ही बार में किसी इमेज में मौजूद कई चीजों, जैसे कि कपड़े और एक्सेसरीज को खोज सकते हैं। साथ ही, यह सुविधा यूजर्स को सर्च रिजल्ट से ही सीधे कपड़े पहनकर देखने (वर्चुअली ट्राई करने) की सुविधा भी देती है, जिससे वे कहीं से भी नए स्टाइल आजमा सकते हैं।

ऑब्जेक्ट इरेजर अब ज्यादा सटीक नतीजे देता है, जिससे फोटो में मौजूद अनचाही चीजों को हटाना और उन्हें ज्यादा नैचुरल लुक देना आसान हो जाता है। साथ ही, वॉयस रिकॉर्डर ऐप में वॉयस ट्रांसक्रिप्शन अब ट्रांसक्राइब करते समय ट्रांसलेशन भी कर सकता है, जिससे 22 भाषाओं में मीटिंग के नोट्स लेना आसान हो जाता है।

नए गैलेक्सी A27 5G में Google Gemini और Perplexity जैसे AI असिस्टेंट का ऑप्शन भी मिलता है। गैलरी समेत कई नेटिव गैलेक्सी ऐप्स में बेहतर इंटीग्रेशन की वजह से रोजमर्रा के काम तेजी से और आसानी से किए जा सकते हैं। गैलेक्सी A27 5G अब बातचीत करने वाले फोन एजेंट के तौर पर Bixby को सपोर्ट करता है, जिससे नैचुरल भाषा के जरिए सेटिंग्स और फीचर्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।

6 साल तक रहेगा नए जैसा कंपनी का दावा है कि फोन छह जेनरेशन तक के ओएस अपग्रेड और छह साल तक के सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त करेगा, जिससे यूजर्स अपने फोन का इस्तेमाल लंबे समय तक कर पाएंगे। Samsung Knox पर बना और Knox Vault से हार्डवेयर-बेस्ड प्रोटेक्शन वाला गैलेक्सी A27 5G सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित रखता है, जिससे फोन की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है।